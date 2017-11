Pagelle/ Apoel-Atalanta (1-1): i voti della partita (Europa League girone E)

Pagelle Apoel-Atalanta: i voti della partita di Europa League, i giudizi su migliori e peggiori al Neo GSP Stadium di Nicosia (oggi 2 novembre) per il girone E

03 novembre 2017 Umberto Tessier

Pagelle Apollon-Atalanta, Gian Piero Gasperini - La Presse

L'Atalanta viene beffata nel finale di gara dal colpo di testa di Zelaya e deve rinviare la qualificazione ai sedicesimi che resta comunque ad un passo. La compagine guidata da Gasperini aveva trovato la rete del vantaggio con Ilicic su rigore, controllando e dominando in maniera agevole la prima frazione. I bergamaschi subiscono il ritorno dei ciprioti nella ripresa e non riescono a chiuderla. Masiello, il migliore due suoi, si perde Zelaya nel finale e fa rinviare la festa qualificazione. Vista la netta vittoria del Lione con l'Everton, ora l'Atalanta è appaiata in testa con i francesi ad otto punti. Seguono l'Apollon a tre e la delusione Everton ad uno che dice addio all'Europa League. Per l'Atalanta quindi la qualificazione resta una pura formalità da espletare nei prossimi match. Passiamo ora ai voti dei protagonisti in campo.

VOTO PARTITA 6 - Partita dai due volti con l'Atalanta che domina nella prima frazione e il ritorno dell'Apollon nella ripresa, spettacolo sufficiente. VOTO APOLLON LIMASSOL 6 - Non si arrende e ci crede fino all'ultimo minuto, viene premiata da Zelaya. VOTO ATALANTA 6 - Dopo aver dominato nella prima frazione cala nella ripresa. Peccato per la disattenzione finale. ARBITRO TREIMANIS 5 - Sembra non avere mai il match in mano e prende diversi abbagli.

I VOTI DELL'APOLLON LIMASSOL

BRUNO VALE 6,5 - La grande parata su Orsolini tiene in vita i suoi, risulterà decisiva.

JOAO PEDRO 6 - Nella seconda frazione si propone spesso in avanti, buona prestazione.

YUSTE 5,5 - Soffre troppo l'avversario di turno, riesce comunque a non perdere totalmente la bussola.

ALEF 5 - Suo il fallo da rigore, ingenuo nell'occasione, Ilicic poteva fare poco nell'azione.

VASSILIOU 6 - Lotta con grande ardore in mezzo al campo, non si arrende mai.

ALLAN 6 - Partita positiva la sua, nulla di trascendentale ma sempre efficace.

ALEX DA SILVA 6 - Viene sostituito nella seconda frazione, fino a quando rimane in campo è il più pericoloso dei ciprioti.

SACHETTI 5,5 - Bruttissimo il fallo su Masiello che rischia di far male seriamente il difensore, migliora nella ripresa la sua prestazione.

SARDINERO 5,5 - Non si vede tantissimo ma cerca comunque di proporre qualcosa.

ZELAYA 6,5 - Ha il merito di trovare il pareggio nel finale con un colpo di testa letale.

PAPOULIS 5,5 - Non riesce ad incidere come vorrebbe, giustamente sostituito.

SCHEMBRI 6,5 - Il suo ingresso porta vivacità nella squadra, andava messo prima.

JAKOLIS 6 - Fa sicuramente meglio rispetto a Papoulis, si impegna e non molla mai.

MAGLICA S.V.

ALL. AUGOUSTI 6,5 Fa i cambi giusti e ravviva il gioco della sua squadra. Ha il merito di crederci sempre.

I VOTI DELL'ATALANTA

BERISHA 6 - Può fare poco sulla rete subito, per il resto non deve compiere parate complicate.

PALOMINO 6,5 - Dalle sue parti non si passa, il difensore argentino cresce di partita in partita.

CALDARA 6,5 - Bello l'assist di testa per Petagna che poi colpisce il palo, solita buona prestazione.

MASIELLO 6,5 - Mezzo voto in meno per la disattenzione finale che gli toglie la palma di migliore in campo.

HATEBOER 6 -Si propone di continuo sulla fascia di competenza, non dispiace.

FREULER 6 - Cala nella ripresa dopo un ottimo primo tempo, riesce a restare comunque a galla.

CRISTANTE 6 - Regia ordinata ed efficace, l'ex Benfica è rinato grazie a Gasperini.

SPINAZZOLA 6,5 - Sta tornando quello della passata stagione, in una discesa si libera di tre avversari.

KURTIC 5,5 - Non riesce ad entrare in partita e viene sostituito giustamente con Gosens.

ILICIC 7 - Esce lui e si spegne la luce. Rigore perfetto, Gasperini lo fa uscire in vista di domenica.

PETAGNA 6,5 - Lotta su ogni pallone e fa salire la squadra. Bellissimo l'assist di tacco per Orsolini.

ORSOLINI 6 - Fa il su esordio in Europa League, trova sulla sua strada la grande parata di Bruno Vale.

GOSENS 6 - Fa il suo quando entra in campo, sicuramente meglio di Kurtic.

DE ROON S.V.

ALL.GASPERINI 6,5 - Voleva chiudere la qualificazione giù stasera, purtroppo viene beffato nel finale. La missione è stata solo rinviata. Riguardo la partita ha messo bene la squadra in campo rischiando pochissimo.

IL PRIMO TEMPO

L'Atalanta, dopo i prime quarantacinque minuti di gioco, è in vantaggio contro l'Apollon grazie al rigore realizzato da Ilicic. Qualificazione ai sedicesimi ad un passo. Guardiamo ora i voti dei protagonisti in campo dopo il primo tempo. Bruno Vale (6) sul rigore di Ilicic può farci poco, per il resto poco impegnato. Joao Pedro (5,5) prova qualche iniziativa ma non incide. Yuste (6) prestazione ordinaria. Alef (5,5) non combina nulla di importante. Vassiliou (5,5) si prende un giallo per proteste, lotta ma non propone nulla di particolare. Allan (5,5) a centrocampo soffre il dinamismo di Cristante. Alex (6) sfiora la rete con un bel bolide da fuori area, il migliore dei suoi fino ad ora. Sachetti (5) rischia di far male Masiello con un intervento assassino. Sardinero (5) tanto fumo e poco arrosto. Zelaya (5) combina davvero poco in avanti. Papoulis (5) stretto nella morsa Masiello-Caldara, inoffensivo. Passiamo ora all'Atalanta. Berisha (6) non deve compiere interventi particolari. Palomino (6,5) il difensore argentino sbaglia pochissimo. Caldara (6,5) serata tranquilla fino ad ora, comunque concentrato. Masiello (7) difensore con i fiocchi, dalle sue parti non si passa. Hateboer (6,5) si propone continuamente sulla fascia di competenza. Freuler (6) prestazione più di sostanza che di qualità. Cristante (6,5) solita prestazioni gagliarda dell'ex Benfica. Spinazzola (6,5) quando spinge è difficile da fermare. Kurtic (6) può e deve fare di più, prestazione sufficiente. Ilicic (7) al di là del gol dai suoi piedi vellutati passano tutte le azioni pericolose dell'Atalanta. Petagna (6) arma preziosa in avanti, non si tira mai indietro.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO APOLLON: 5 - Squadra davvero dal basso livello tecnico, l'Atalanta sta dominando. MIGLIORE APOLLON: ALEX 6 - L'unico a provare qualcosa, uno dei pochi a salvarsi. PEGGIORE APOLLON: SACHETTI 5 - Rischia di far seriamente male Masiello con un'entrata inutile. VOTO ATALANTA 7 - Sta disputando una grandissima Europa League, sta dominando in lungo e in largo. MIGLIORE ATALANTA: ILICIC 7 - Al di là della rete le azioni pericolose passano tutte dai suoi piedi. PEGGIORE ATALANTA: KURTIC 6 - Deve entrare meglio in partita.

© Riproduzione Riservata.