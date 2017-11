Patrice Evra come Cantona/ Video, calcio in faccia ad un tifoso

Patrice Evra come Cantona, l'ex difensore della Juventus ha dato un calcio in faccia ad un tifoso durante il riscaldamento di Guimaraes-Marsiglia, ecco il video dell'accaduto

Patrice Evra come Cantona, il difensore dell’Olympique Marsiglia protagonista di un calcio in faccia ad un tifoso nel riscaldamento della sfida tra Vitoria Guimaraes e OM, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Il difensore francese, arrivato in biancazzurro nel gennaio 2016 dalla Juventus, nelle ultime settimane non ha trovato molto spazio alla corte di Rudi Garcia ed è stato aspramente criticato da stampa e tifosi per le prestazioni non all’altezza. Una avventura che potrebbe portare all’addio l’esperto terzino, che secondo Mercato 365 potrebbe essere ceduto all’estero durante il mercato di riparazione. E l’episodio accaduto questa sera a Guimaraes potrebbe accelerare la sua partenza: secondo quanto riporta L’Equipe, al termine del riscaldamento pre-partita, Patrice Evra si è avvicinato al settore degli ultras dell’OM per chiedere spiegazioni dopo una lunga contestazione nei suoi confronti. E in quel momento si è innescata la miccia che ha portato al violento episodio.

PATRICE EVRA COME CANTONA

Dopo il confronto, un gruppo di ultras dell’Olympique Marsiglia ha scavalcato le recinzioni ed è entrato in contatto con i calciatori marsigliesi. Animi surriscaldati, con Rolando e Doria a provare a placare gli animi, ma scatta il parapiglia, con Patrice Evra che colpisce un tifoso con un calcio al volto. Minuti di tensione, con Evra espulso, che si sono susseguiti fino al ripristino della normalità, con il calcio di inizio della sfida contro il Guimaraes, terminata 1-0 per i portoghesi. Un episodio che ricorda da vicino quello del 1995 con protagonista la leggenda francese Eric Cantona: nel corso di Crystal Palace-Manchester United Cantona colpì con un calcio il difensore avversario Richard Shaw e venne espulso. Ma non solo: incamminandosi verso gli spogliatoi, il francese colpì con un calcio in stile Kung-fu un tifoso del Crystal Palace, Matthew Simmons. Un gesto che lo tenne lontano dai campi per ben nove mesi, con un processo in cui venne condannato a 120 ore di servizio civile che divenne un fenomeno mediatico.

#VSCOM un truc de fou s'est passé entre des supporters semble-t-il Marseillais et des joueurs dont Evra ! Ça a tapé ! @OM_Officiel #TeamOM pic.twitter.com/C9Cozns6X4 — Karim Attab (@karimattab1) 2 novembre 2017

