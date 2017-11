Pescara Palermo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pescara-Palermo: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie B per la 13^ giornata, venerdì 3 novembre

03 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Pescara-Palermo, LaPresse

Pescara Palermo, partita diretta dall’arbitro Giua che si giocherà venerdì alle 20:30 allo stadio Adriatico di Pescara, sarà l’anticipo che aprirà il programma della 13^ giornata di Serie B. Arriva la capolista all'Adriatico per il Pescara 2.0 di Zdenek Zeman. Gli abruzzesi, reduci da due K.O. di fila in campionato contro Empoli e Brescia, dovranno ritrovare un successo che consentirebbe di fare un bel balzo in avanti e di mettersi alle spalle un paio di partite buie. Nell'ultima gara interna contro il Brescia, in particolare, i Delfini si sono arresi per 3-0 contro i lombardi, trascinati da un Caracciolo in grande forma ed uscito fra gli applausi del pubblico ospite. Nonostante la grande prova dello storico bomber bresciano, però, gli uomini di Zeman devono fare il mea culpa, incapaci praticamente di rendersi pericolosi per un'intera gara e troppo scoperti in difesa contro una formazione di buone capacità offensive come il Brescia. Il risultato alla fine è stato particolarmente duro verso gli abruzzesi, ma è sicuramente sintomo di qualche problema da correggere per l'allenatore boemo, che già nella trasferta di Empoli avrebbe dovuto raccogliere il campanello d'allarme lanciato dalla scialba prova dei suoi.

L'occasione e le motivazioni giuste per tornare a vedere in campo il vero Pescara arriveranno contro il Palermo, formazione che nonostante le inevitabili difficoltà dovute all'approccio con la categoria sta lentamente carburando per viaggiare verso l'obiettivo promozione. La guida tecnica di Tedino ha ben trasformato una squadra leggera e poco incline allo sforzo in una squadra più operaia, che sa lottare per il raggiungimento dell'obiettivo così come capire quando accontentarsi del pareggio più apportare benefici. Con 21 punti in campionato i rosanero comandano attualmente la classifica del campionato di Serie B, un bottino sicuramente non eccelso per i valori della rosa, ma comunque buono se consideriamo quante brutte sorprese può regalare questo torneo (vedi il Perugia). Il vero rammarico degli uomini di Tedino probabilmente è la sconfitta casalinga contro il Novara, una gara che ha visto i rosanero insolitamente fuori mentalmente e sterili come non mai nelle produzioni offensive. Grazie al ritrovato bomber Nestorovski, autore di 4 gol in 2 gare, i siciliani si presentano all'Adriatico nel pieno delle proprie forze e fiduciosi dal punto di vista psicologico.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Pescara-Palermo sarà trasmessa in diretta tv dalla piattaforma satellitare su ben tre canali: Sky Sport 1 HD, Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD, i numeri 201, 206 e 251. I clienti Sky potranno dunque seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; se non abbonati ai corrispondenti pacchetti, potranno comunque acquistare il match in pay-per-view con il codice 409309.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA PALERMO

Per quanto riguarda, invece, le probabili formazioni, il tecnico di casa Zeman è alle prese con alcuni dubbi di formazione, dovuti anche ad alcuni indisponibili. Davanti a Fiorillo, infatti, che sarà ancora titolare al fianco di Pigliacelli, giocheranno Mazzotta e Zampano terzini, Bovo e Fornasier centrali. A centrocampo Brugman sarà in posizione centrale, con Valzania e Palazzi a fare le mezzali; in attacco Capone e Mancuso saranno nel tridente con Ganz, favorito su Pettinari per una maglia dal primo minuto. Dall'altra parte Tedino schiera un 3-5-2 con Posavec in porta, Struna, Cionek e Szykminski in difesa. A centrocampo Jajalo, Chochev e Murawski saranno i componenti della mediana in zona centrale, con Struna a sinistra e Rispoli a destra, che dovrebbe recuperare nonostante un problema fisico. In attacco Coronado giocherà alle spalle del nazionale macedone Nestorovski.

Diversi gli indisponibili fra i siciliani, usciti acciaccati dalla gara dello scorso week-end contro l'Entella; il terzino Morganella ha rimediato un infortunio al ginocchio che lo terrà lontano dai campi per qualche settimana, mentre sul versante opposto Aleesami non è ancora recuperato; problemi anche a centrocampo per via delle assenze di Rolando e Balogh. In casa Pescara, invece, ai box Campagnaro Proietti, che puntano al recupero per la trasferta di Bari.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote SNAI su questo gustosissimo anticipo Pescara Palermo, il segno 1 della vittoria abruzzese è quotato 2,30, mentre il 2 per il successo ospite è dato a 2,85. Infine, il segno X del pareggio è quotato a 3,40 volte la posta in palio.

