Probabili formazioni Serie B/ I moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori (13^ giornata)

Probabili formazioni Serie B: i dubbi, i moduli e le scelte degli allenatori per i possibili schieramenti in campo nelle partite valide per la 13^ giornata del Campionato Cadetto.

03 novembre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Serie B (LaPresse)

Il Campionato di Serie B torna protagonista assoluto con la 13^ giornata: prima però di vedere le scelte degli allenatori per le probabili formazioni da schierare in campo in questo turno della cadetteria, facciamo un passo indietro e riepiloghiamo brevemente gli appuntamenti attesi questo fine settimana. Il programma del 13^ turno della cadetteria sarà aperto dal match previsto venerdì 3 novembre alle ore 20.30 tra Pescara e Palermo, mentre saranno ben 8 gli incontri previsti per le ore 15 di sabato 4 novembre, ovvero Brescia-Venezia, Carpi-Ascoli, Cittadella-Ternana, Entella, Cesena, Foggia-Cremonese, Frosinone-Parma, Novara-Pro Vercelli e Salernitana-Bari. Due quindi i posticipi previsti: si giocherà domenica alle ore 17.30 Empoli-Spezia, mentre per il Monday night della cadetteria è stata messa in calendario alle ore 20.30 la partita Perugia-Avellino. Andiamo quindi ora ad analizzare partita per partita, le probabili formazioni della 13^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA PALERMO

Nel anticipo del 13^ turno, i rosanero intendono conservare la prima piazza della classifica: Tedino quindi si affiderà probabilmente al 3-5-1-1, con Nestorovski e Coronado come due punte in attacco. Scelta prudente per il Palermo che giustamente teme il prolifico attacco dei delfini di Zeman: qui le maglie dei titolari nel tridente offensivo saranno affidate ancora una volta a Mancuso, Pettinari e Benali.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA VENEZIA

La squadra di Inzaghi ha voglia di tornare in alto nella classifica della Serie B dopo il pari contro il Frosinone: i veneti quindi opteranno per un 3-5-2 con Rigoni e Marsura in attacco. Marino e il suo Brescia invece opteranno per il 3-4-2-1, con un tridente difensivo composto da Somma, Gastaldello e Lancini e con Minelli tra i pali per rispondere alle incursioni dei lagunari.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI ASCOLI

Dopo lo stop contro la Ternana, la squadra dei falconi ha voglia di sorprendere il proprio pubblico: Calabrò opterà quindi per il 4-4-2 con Sauber e Nzola in attacco e la coppia di esterni Pasciuti e Jelenic. Fiorin per questo turno dovrà fare a meno di Gigliotti in difesa e nel reparto a 4 troveranno quindi spazio la coppia di centrali Mengoni-Cinaglia di fronte a Lanni, con Mignanelli e Mogos chiamati a coprire le fasce.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA TERNANA

Per il match al Tombolato, Venturato ha intenzione di mettere in campo il meglio della rosa a disposizione per dare seguito alla striscia di risultati positivi iniziata ormai due turni fa. Nel 4-3-1-2 dei padroni di casa ecco quindi Litteri e Strizzoli in attacco con Schenetti atteso sulla trequarti. Pochesci per questo turno opterà invece per il 3-4-1-2 che vedrà Albadoro e Carretta utilizzati sulle due punte e Tremolada sulla trequarti a gettare scompiglio nelle linee avversarie.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA CESENA

Castorina ha bisogno di mettere a segno una vittoria dopo i 4 KO rimediati negli ultimi turni: in casa quindi il tecnico dell’Entella si affiderà al 4-3-1-3 che vedrà De Luca e La Mangia in attacco supportati da Crimi sulla trequarti. A rispondere ci sarà il Cesena di Castori che invece opterà per un più prudente 4-4-1-1 con solo Laribi e Jallow a sobbarcarsi il peso della fase offensiva.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA CREMONESE

Alla vigilia della partita allo Zaccheria Tesser perde Machado per squalifica: atteso quindi per i grigio rossi un reparto difensivo a 4 con Canini e Marconi di fronte a Ujkani (tra i pali) e Almici e Renzetti a coprire le fasce. Stroppa invece punterà sul 4-3-3 con un tridente offensivo ben deciso a sorprendere pubblico amico e formato da Chiricò, Beretta e Mazzeo quale prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE PARMA

Nel big match al vertice del 13^ turno di Serie B, Longo vuole mettere in cassaforte tre punti che potrebbero valere la testa della graduatoria: via libera quindi al solito 3-4-3 con i titolarissimi in attacco Ciano, Ciofani e Beghetto che prenderà il posto dell'infortunato Soddimo. D’Aversa risponderà con un 4-3-3 che in difesa vedrà Iacoponi e Lucarelli al centro e il duo Mazzocchi e Gagliolo a presidiare le corsie.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA PRO VERCELLI

Nel derby del Piola, sia Corini che Grassadonia si presenteranno in campo il proprio 11 titolare, vista la speciale occasione: gli azzurri quindi punteranno sul 3-5-2 che vedrà Di Mariano e Da Cruz in attacco e Orlandi in cabina di regia. Per i biancoscudati il punto di riferimento in attacco sarà invece Raicevic, con Bifulco e Vajushi a supporto della prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA BARI

Di fronte al pubblico amico dell’Arechi Bollini opterà per il 3-5-2 che vedrà Rossi e Bocalon titolari nelle due punte e il solito Signorelli in cabina di regia e con Minala e Ricci al fianco del venezuelano. Dovrà invece fare attenzione Grosso: Improta è diffidato, ma l’attaccante sarà comunque confermato nel tridente offensivo con Galano sull’altra fascia e Loro Flores prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI SPEZIA

I toscani vorranno conservare l’ottimo piazzamento occupato in occasione nel posticipo casalingo contro la squadra ligure: Vivarini punterà quindi sul 3-4-2-1 con Caputo in attacco e Ninkovic e Krunic a supporto sull’esterno. Gallo e il suo Spezia invece potranno per il 4-3-1-2 con un ampio reparto difensivo a 4 di fronte a Di Gennaro, formato da Masi e Giani al centro e dai due terzini De Col e Lopez.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA AVELLINO

Nel match che potrebbe segnare la rinascita dei grifoni, Breda potrebbe optare per un 4-3-1-2 con Di Carmine e Cerri in attacco e Han utilizzato invece sulla trequarti. A contenere le incursioni umbre ecco che Novellino ha studiato un prudente 4-1-1 con Suagher e Kresic al centro del reparto difensivo di fronte a Radu: Ngawa e Marchizza invece presidieranno le fasce esterne.

© Riproduzione Riservata.