Diretta Reggiana Fano: streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la dodicesima giornata del girone B di Serie C

03 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Reggiana Fano, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Reggiana Fano, che sarà diretta dall'arbitro Mario Vigile, va in scena alle ore 20:30 di Venerdì 3 novembre, e si può considerare come un anticipo nel girone B della Serie C 2017-2018, campionato arrivato alla dodicesima giornata. Il mese di ottobre sembrava essere cominciato sotto auspici migliori, complici le vittorie contro Vicenza in campionato e Ravenna in Coppa Italia, ma nelle ultime due partite la squadra allenata dal tecnico Massimiliano La Rosa ha raccolto soltanto un punto, non andando oltre lo 0-0 casalingo contro la Fermana e venendo sconfitta a Gubbio di misura (1-0 il risultato finale a favore degli umbri). In classifica, la Reggiana occupa la sedicesima posizione, a quota 9 punti.

Un ruolino di marcia assolutamente da cambiare in fretta per gli amaranto, se vogliono sperare ancora di raggiungere l'obiettivo minimo stagionale, ovvero l'ingresso ai play off di fine stagione. Il Fano si trova in diciottesima posizione, con 5 punti dopo nove partite disputate (i marchigiani devono recuperare due gare ndr). Nonostante la classifica non sia di certo esaltante per i tifosi della squadra delle Marche, il Fano è reduce dall'impresa di San Benedetto, dove è riuscito ad impattare sullo 0-0 contro la Sambenedettese di Francesco Moriero, una delle squadre migliori di tutto il torneo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Reggiana Fano non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA FANO

La Reggiana continua a deludere. Anche nell'ultimo turno di campionato, è mancata la vittoria. L'ultima nel girone B del campionato di Serie C risale al 9 ottobre scorso, quando gli amaranto riuscirono ad avere ragione del Vicenza davanti al proprio pubblico. Da allora due sconfitte fuori casa contro Mestre e Gubbio ed un pareggio casalingo contro la Fermana. Troppo poco per poter sperare di invertire la rotta di una stagione iniziata nel peggiore dei modi dalla squadra di mister La Rosa. A Gubbio, la Reggiana è scesa in campo con il modulo a rombo, il 4-3-1-2. In porta Facchin. Difesa a quattro con Ghiringhelli, Crocchianti, Bastrini e Manfrin. A centrocampo Genevier, Bovo e Bobb. In attacco la coppia offensiva composta da Cesarini e Napoli, con Riverola trequartista. Anche sfortunata la Reggiana, che a Gubbio ha perso 1-0 per colpa di un'autorete di Manfrin al secondo minuto della ripresa, dopo che il primo tempo si era concluso sullo 0-0. Riuscirà ad invertire la rotta contro il Fano?

Tifosi ancora increduli quelli del Fano dopo il pareggio a reti inviolate sul campo della Sambenedettese, non nelle migliori condizioni evidentemente nell'ultimo turno di campionato. Tutti credevano che potesse essere una passeggiata per i padroni di casa, che hanno trovato una squadra invece determinata a fermare una delle pretendenti più accreditate per la promozione diretta in Serie B, o quantomeno alla qualificazione ai play off che si disputeranno al termine della stagione regolare. Il Fano vuole ripetere la prestazione fornita fuori casa sette giorni fa, e dunque non dovrebbe cambiare il modulo che l'ha portato a compiere l'impresa di San Benedetto, dove il tecnico Agatino Cuttone ha schierato i suoi uomini con il 4-3-1-2. Miori in porta. Lanini, Gattari, Ferrani e Masetti. A centrocampo Capellupo insieme a Lazzari e Schiavini. In attacco, davanti al trequartista Filippini, la coppia offensiva composta da Fioretti e Germinale. Per il Fano fare risultato anche a Reggio Emilia potrebbe rappresentare una svolta, in positivo, della stagione.

QUOTE E PRONOSTICO

Vediamo invece brevemente le scommesse per questa partita: ce le fornisce l'agenzia Eurobet. Il segno 1 per la vittoria della Reggiana è quotato a 1.72, mentre la vittoria del Fano (segno 2) vale 4.80. Il pareggio, identificato dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare 3.40 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

