Video/ Aek Atene Milan (0-0): highlights della partita (Europa League girone D)

Video Aek Atene Milan (risultato finale 0-0): gli highlights e le azione salienti della partita valida nella 4^ giornata del girone D della Europa League 2017-2018.

03 novembre 2017 Federico Giuliani

Video Aek Atene Milan (LaPresse)

Il Milan torna a casa con un deludente pareggio a reti inviolate contro il modesto Aek Atene. Il risultato finale è di 0-0 ma nessuno avrebbe avuto da ridire se i padroni di casa fossero rientrati negli spogliatoi con i tre punti. Già, perché nel primo tempo il Milan non è praticamente sceso in campo. Sul rettangolo verde si sono visti soltanto undici giocatori gialloneri correre a testa bassa supportati dal caldissimo tifo locale. L'Aek ha sfiorato il vantaggio all'11' con un gran tiro da fuori di Galo e si è ripetuto poco dopo al 13' con Helder Lopes. Al 46' era ancora Galo a spaventare Donnarumma con un sinistro a giro dal limite terminato di poco fuori. Nella ripresa Montella spende il primo cambio: fuori Cutrone, dentro Suso. Lo spagnolo regala un minimo di qualità e imprevedibilità a un undici deprimente, privo di idee e pieno di limiti. L'unico sussulto del Milan è arrivato al 56', con il palo colpito da Montolivo, uno dei meno peggio della serata. L'Aek ha continuato a interpretare il suo copione alla perfezione: chiusi dietro e tutti pronti a ripartire in contropiede. Lo schema ha portato gli ateniesi vicini al gol con Lazaros e Arajuo, ma soprattutto con il capitano Johansson, che all'89' ha accarezzato l'incrocio dei pali con una bordata tremenda. Il Milan si è limitato a scaldare i guantoni di un inoperoso Anestis con un tentativo di Calhanoglu. Andiamo a dare un'occhiata alle statistiche più importanti del match. I rossoneri hanno collezionato il 54% di possesso palla a fronte del 46% avversario. L'Aek ha calciato in porta 11 volte mentre il Milan soltanto 5. Le conclusioni nello specchio della porta ammontano rispettivamente a 4 e 2. Troppo poco per il Diavolo. Sul fronte disciplinare si segnalano tre ammonizioni: due per il Milan (Locatelli e Musacchio) e una per i padroni di casa (Cosic).

LE DICHIARAZIONI

Al termine di Aek Atene-Milan ecco quanto dichiarato dal capitano rossonero Leonardo Bonucci ai microfoni di Sky Sport: "Sono state due partite strane, giocavano uomo contro uomo e ci lasciavano in superiorità dietro. Serve più personalità da parte del singolo, sapevamo sarebbe stata difficile, è un buon punto. Con il Sassuolo ricominceremo la rincorsa in campionato. Le mie condizioni? In queste settimane sono riuscito a migliorare, ho fatto un percorso netto a livello fisico e mentale, sono contento della mia prestazione, ma devo migliorare". Bonucci ha poi parlato del delicato momento che sta attraversando il Milan: "In ogni partita ci giochiamo la faccia, quest'estate si sono create molte aspettative, sta a noi giocare da squadra e di conseguenza arriveranno i risultati. Vedo grande qualità in questa squadra, ci manca un pizzico di sfrontatezza palla al piede, se la trovassimo ci toglieremmo molte soddisfazioni".

