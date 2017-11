Video/ Apollon Atalanta (1-1): highlights e gol della partita (Europa League girone E)

Video Apollon Atalanta (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida nella quarta giornata del girone E della Europa League 2017-2018.

Video Apollon Atalanta (LaPresse)

L'Apollon Limassol beffa nel finale l'Atalanta con la rete di Zelaya rimandando il discorso qualificazione. Non basta il rigore di Ilicic nella prima frazione per vincere il match. Andiamo a scoprire ora le statistiche del match. Possesso palla a favore dei ciprioti, 58% contro il 42% dell'Atalanta. I padroni di casa hanno messo insieme 564 passaggi contro i 373 dell'Atalanta. Grandissima la fase difensiva dei bergamaschi che hanno recuperato 63 palloni contro i 48 dell'Apollon. Riguardo la fase disciplinare sono 10 quelli dei ciprioti contro i 18 dell'Atalanta. Partita sostanzialmente equilibrata con una prima frazione a favore dell'Atalanta e una seconda per l'Apollon che non ha mai mollato. L'Atalanta resta comunque ad un passo dalla qualificazione, ennesimo capolavoro di Gasperini.

Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il pareggio dei suoi in terra cipriota, queste le parole raccolte da tuttomercatoweb: "È un punto che ci permette di qualificarci ugualmente, al di là dell'episodio finale. Queste cose ti insegnano, questa partita non era semplice, il clima è diventato incandescente. Ci siamo difesi bene, ci è mancata un po' di lucidità. Sono soddisfatto della prestazione. A un certo punto è uscito Ilicic, Corneluis mancava. Ci mancavano diversi uomini, Petagna ha fatto una buona gara, chi ha giocato ha fatto bene. Stasera avremmo potuto vincere, i conti per me sono chiusi lo stesso, ma non abbiamo interpretato male la gara". Leonardo Spinazzola ha parlato sempre ai microfoni di Sky Sport: "Sul gol è mancata un po' di lucidità, pensavamo che dietro non ci fosse nessuno e l'ho lasciata sfilare. Sappiamo che siamo quasi qualificati, ma siamo tristi, siamo stati ad un passo dalla vittoria. Fisicamente sto bene, pensiamo a domenica, poi da lunedì spero che Ventura mi convochi. Manca la vittoria in trasferta, le prestazioni ci sono sempre state, così come le occasioni. Manca un po' di cattiveria e altri elementi che ti fanno vincere in trasferta, ma ce la metteremo tutta".

CLICCA QUI PER IL VIDEO APOLLON ATALANTA (1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (EUROPA LEAGUE, da uefa.com)