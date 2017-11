Video/ Arsenal Stella Rossa (0-0): highlghts della partita (Europa League girone H)

Video Arsenal Stella Rossa (risultato finale 0-0): gli highlights e le azioni salienti della partita valida nella 4^giornata del girone H di Europa League 2017-2018.

L'Arsenal non riesce a sorpresa ad avere la meglio della Stella Rossa di Belgrado ed il match dell'Emirates si è concluso su un deludente pareggio a reti bianche, uno 0 a 0 che regala comunque ai gunners la matematica qualificazione ai sedicesimi di finale.

Dopo un inizio a basso ritmo sono i gunners a sfiorare per primi il vantaggio al 10' quando Maitland-Niles è riuscito a sfondare sulla sinistra da dove ha crossato al centro per Giroud il cui tentativo da distanza ravvicinata è stato respinto d'istinto da Borjan. Partita tutt'altro che spettacolare quella a cui abbiamo assistito finora con i gunners che provano a giocare il pallone a terra ma senza incidere, la retroguardia serba sta tenendo i tentativi dei londanesi senza eccessivi patemi anche per la scarsa vena mostrata dagli attaccanti di casa. La successiva occasione difatti arriva solamente al 34' quando Willock ha recuperato un ottimo pallone sulla trequarti servendo in profondità Giroud che si è fatto chiudere dall'uscita di Borjan. Sul capovolgimento di fronte al 35' i serbi hanno creato un perfetto contropiede concluso con una potente conclusione tentata da fuori area da Srnic che Macey è riuscito ad alzare oltre la traversa. Sul calcio d'angolo è stato Savic a poter tentare un pallonetto di testa che il giovane estremo difensore di casa è riuscito a deviare il pallone sulla traversa. La prima frazione si è così conclusa a reti bianche, un pareggio che non accontenta nessuno al momento.

LA RIPRESA

La ripresa si è aperta con gli stessi ventidue protagonisti visto che entrambi gli allenatori hanno deciso di non effettuare sostituzioni durante l'intervallo. Iniziano meglio i gunners che sfiorano il vantaggio già al 48' con Giroud il cui potente tentativo da fuori area è terminato di poco sopra la traversa. Gli ospiti però non ci stanno e provano subito a reagire al 51' con Srnic che ci ha provato da fuori area con un potente rasoterra che Macey ha bloccato senza troppi problemi. Al 64' occasionissima per Wilshere che è riuscito a sfondare accentrandosi dalla sinistra si è presentato tutto solo davanti a Borjan che ha superato con un pallonetto che però Le Tallec è riuscito ad allontanare proprio sulla riga di porta. Al 70' un cambio per parte: Nketiah ha preso il posto di Willock, mentre per gli ospiti Milic ha rilevato Kanga che è uscito protestando platealmente per la decisione col proprio allenatore. All'81' l'ultima occasione della partita che nasce da un infortunio accusato da Debucy che ha permesso agli ospiti di sfondare sulla sinistra con Boakye che, presentatosi tutto solo davanti a Macey, ha però sprecato tutto calciando malamente fuori dallo specchio. Dopo quattro minuti di recupero si è così chiusa questa sfida che ha certamente deluso le attese dei tifosi di casa che hanno sostenuto una formazione più che sperimentale e che ha faticato non poco a costruire grossi pericoli alla squadra serba che anzi ha avuto fose le migliori opportunità di sbloccare il punteggio.

