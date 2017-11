Video/ Lione Everton (3-0): highlights e gol della partita (Europa League girone E)

Video Lione Everton (risultato finale 3-0): gli highlights e i gol della partita valida nella quarta giornata del girone E di Europa League 2017-2018.

Video Lione Everton (LaPresse)

L'Everton abbandona l'Europa League dopo la pesante sconfitta contro il Lione. I francesci archivano la pratica con un netto tre a zero, dopo aver dominato la partita per tutti i novanta minuti. La partenza sembra favorevole alla compagine inglese, ma il Lione ben presto prende in mano il gioco e comincia a macinare sul fronte offensivo. Pickford nega la gioia del gol a Traorè e a Fekir. La prima frazione, quindi, si chiude sullo zero a zero. L'Everton soffre, ma resiste.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Lione torna in campo con maggiore carica e prova a sfondare il muro difensivo avversario. I padroni di casa ci riescono con Traorè al sessantottesimo, con una giocata fulminea che finisce alle spalle del portiere avversario. Il Lione si sblocca e non si ferma. Passano pochi minuti e i francesi concretizzano l'azione del raddoppio, con Aoura che infila Pickford sul secondo palo. La gara sembra chiusa, ma la fame del Lione non è ancora saziata. Così, prima della chiusura, ci pensa Depay a mettere il punto esclamativo con il gol del definitivo tre a zero.

CLICCA QUI PER IL VIDEO LIONE EVERTON (3-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (EUROPA LEGUE, da uefa.com)

