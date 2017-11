Video/ Rijeka Austria Vienna (1-4): highlights e gol della partita (Europa League girone D)

Video Rijeka Austria Vienna (risultato finale 1-4): highlights e gol della partita valida nella quarta giornata del girone D della Europa League 2017-2018.

Video Rijeka Austria Vienna (LaPresse)

Pesante 1-4 subito dal Rijeka in Europa League contro l'Austria Vienna, in una partita che ha visto la formazione austriaca imporsi con cinismo. I croati partono bene, imprimendo aggressività e intensità alla manovra. A sbloccarla, però, è la squadra ospite che passa in vantaggio con Prokop nel primo tempo. La prima frazione di gioco si mantiene su livelli molto alti, ma la ripresa non è da mano. Il Rjeka torna in gara con una giocata ravvicinata di Pavicic, che sembra rimettere in corsa i suoi.

IL CROLLO CROATO

Dopo il momentaneo pari, i croati crollano. L'Austria Vienna nel frattempo accelera e confeziona il due a uno con Prokop, che mette la firma sulla sua doppietta personale. Il vantaggio galvanizza la squadra ospite, che preme senza sosta e va ancora in rete: tra il settantacinquesimo minuto e l'ottantacinquesimo, gli austriaci realizzao il terzo e il quarto gol con Serbest e Monschein.

CLICCA QUI PER IL VIDEO RIJEKA AUSTRIA VIENNA (1-4): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (EUROPA LEAGUE, da uefa.com)

