Video / Slavia Praga Villarreal (0-2): highlights e gol della partita (Europa League girone A)

Video Slavia Praga Villarreal (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita valida nella quarta giornata del girone A di Europa League 2017-2018.

03 novembre 2017 Alessandro Rinoldi

Video Slavia Praga Villarreal (LaPresse)

All'Eden Arena il Villareal supera in trasferta lo Slavia Praga con un netto 2 a 0. Nel primo tempo i padroni di casa cercano di giocare a viso scoperto contro gli spagnoli che però riescono a portarsi in vantaggio grazie alla rete di Bacca al 15', segnata a porta vuota sul cross rasoterra malamente respinto dal portiere biancorosso. Nel corso della ripresa i cechi falliscono un paio di occasioni per pareggiare con Soucek e, all'89', si fanno male da soli con l'autogoal di Deli che vale il definitivo raddoppio degli ospiti. I 3 punti conquistati permettono al Villareal di portarsi a quota 8 mentre rimane fermo lo Slavia Praga con 5 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro si registra una certa superiorità da parte del Sottomarino Giallo, a cominciare dal possesso palla favorevole con il 55%, supportato da un maggior numero di palloni recuperati, 48 a 41, così come da una percentuale superiore di passaggi riusciti, l'86% contro l'81% con 508 su 591 e 353 su 434. In fase offensiva fa invece riflettere il 12 a 9 nel computo dei tiri totali con la squadra iberica più precisa in virtù del 2 a 5 nelle conclusioni nello specchio.

Infine, sotto l'aspetto disciplinare, lo Slavia è stato più falloso a fronte del 14 a 10 negli interventi irregolari e l'arbitro scozzese Bobby Madden ha estratto il cartellino giallo 2 volte ammonendo rispettivamente Boril da un lato, Bakambu dall'altro.

CLICCA QUI PER IL VIDEO SLAVIA PRAGA VILLARREAL (0-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (EUROPA LEAGUE, uefa.com)

© Riproduzione Riservata.