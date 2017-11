Video/ Vitesse Waregem (0-2): highlights e gol della partita (Europa League girone K)

Video Vitesse Waregem (risultato finale 0-2): gli highlights e i gol della partita valida nella quarta giornata del girone K della Europa League 2017-2018.

03 novembre 2017 Michela Colombo

Video Vitesse Waregem (LaPresse)

Si è chiusa con una bella vittoria corsara della formazione ospite il match di Europa League tra Vitesse e Waregem con il risultato di 0-2: nel quarto turno del girone K la compagine belga mette a bilancio la prima vittoria sul continente che la fa salire a quota 4 punti nella graduatoria. Dando subito un occhio alla classifica infatti notiamo che nel girone K La Lazio di Inzaghi rimane ancora capilista con il successo risicato ottenuto sul Nizza, secondo a 6 puti e a 6 lunghezze da recuperare sui biancocelesti. Gli ultimi gradini della classifica vedono quindi il Waregem a 4 punti e il Vitesse, fanalino di coda con una solo punto ottenuto nel terzo turno con il pari realizzato nel match di andata in terra belga pochi giorni fa. A decidere la sfida di ieri sera al Gelredome e di di Baudry e Kaya, occorso al 3’ minuto e 70’: il match comunque è rivelato davvero elettrico, con tanti cartellini gialli assegnati eppure un’espulsione comminata a Buttner per doppio giallo.

LE STATISTICHE

Dado un occhio alle statistica fissate al triplice fischio finale del match di Europa League ci accorgiamo che forse il risultato favorevole al Waregem risulta un po’ bugiardo: tanti i dati e i numeri a favore del Vitesse che pure non è riuscita evidentemente a bucare lo specchio avversario. La squadra olandese è riuscita a mettere in statistica il 69% del possesso palla oltre a 19 tiri di cui 5 in porta e ben 8 fuori a cui aggiungiamo anche 13 punizioni e 4 corner oltre a 33 rimesse laterali. Più contenuti i numeri del Waregem che ha realizzato il 31% del possesso palla, oltre a 9 tiri di cui uno solo in porta e 3 fermati: non dimentichiamo poi le 19 punizioni, i 2 corner e le 16 rimesse laterali. In termini di passaggi infine segnaliamo che il Vitesse ha messo a tabellino 586 passaggi totali di cui 506 completati, mentre il Waregm ne ha segnati appena 261, di cui 184 sono andati a buon fine.

CLICCA QUI PER IL VIDEO VITESSE WAREGEM (0-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (EUROPA LEAGUE, da uefa.com)

© Riproduzione Riservata.