Video / Young Boys Dinamo Kiev (0-1): highlights e gol della partita (Europa League girone B)

03 novembre 2017 Alessandro Rinoldi

Video Young Boys Dinamo Kiev (LaPresse)

Allo Stade de Suisse di Berna la Dinamo Kiev supera in trasferta per 1 a 0 lo Young Boys. Nel primo tempo, sulla lunga distanza, sono i padroni di casa a fare la partita, sfiorando anche il vantaggio al 16' con il colpo di testa di Nuhu stampatosi contro il palo. Nel secondo tempo, invece, gli ospiti ucraini crescono fino a conquistare il successo grazie alla rete di Buyalskiy del 70', sfruttando l'assist del suo compagno Gonzalez. Inutili i tentativi di rimonta degli svizzeri nel finale. I 3 punti permettono dunque alla Dinamo Kiev di salire a quota 6 in classifica, avvicinando proprio lo Young Boys, rimasto fermo a 7 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro, a cominciare dal possesso palla favorevole con il 58%, emerge come la squadra di mister Hutter avrebbe meritato qualcosa di più rispetto agli uomini di Khatskevich. A questo si aggiungono una maggior precisione nei passaggi, 77% contro 71% di riusciti con 278 su 363 e 215 su 304, oltre ai palloni recuperati, 33 a 30. In fase offensiva spicca pure l'11 a 5 nel computo delle conclusioni, delle quali 6 a 3 nello specchio della porta. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, la Dinamo è stata più fallosa a fronte del 17 a 13 negli interventi irregolari e l'arbitro francese Tony Chapron ha estratto il cartellino giallo 5 volte ammonendo rispettivamente Aebischer da un lato, Korzun, Kravets, Buyalskiy e Garmash dall'altro.

