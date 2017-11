Viterbese Lucchese/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

03 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Viterbese Lucchese, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Viterbese Lucchese, che sarà diretta dall'arbitro Ivan Robilotta, è valida per la dodicesima giornata del girone A di Serie C 2017-2018 e si gioca venerdì 3 novembre alle ore 20:45, anticipo dunque del turno. L'obbligo della Viterbese è quello di cancellare un momento negativo, con troppi e alti e bassi. La squadra laziale è al quinto posto e dovrà cercare di dare il meglio contro una Lucchese che continua a sorprendere. I toscani sono in nona posizione e i play off possono essere un obiettivo concreto. La dodicesima giornata saprà dirci molto sulle due squadre: voglia di vincere e di tornare in alto, voglia di riconfermarsi. La serie C continua a regalare spettacolo sopratutto in questa zona. I padroni di casa sono consapevoli che un altro passo falso potrebbe cancellare tutto ciò che di buono è stato fatto fino a questo momento. In casa dell'Arezzo è arrivata il primo pareggio stagionale per gli uomini di Onofri.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Viterbese Lucchese non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE LUCCHESE

Contro la Lucchese potremmo rivedere quasi sicuramente il 4-5-2 visto in campo in terra toscana. Iannarilli andrà tra i pali, mentre Celiento, Sini e Pacciardi saranno i tre difensori centrali che comporranno la linea. Peverelli e Varutti dovrebbero andare ai lati, mentre Cenciarelli, Kabashi, Musacci e Baldassin si giocano tre posti da titolari in mezzo al campo. Andrea Razzitti e Jefferson - se avrà recuperato dall'infortunio della scorsa domenica, che lo ha tolto dal campo dopo poco più di mezz'ora - potrebbero andare al centro dell'attacco, ma Bismark è pronto a scendere in campo sin dal primo minuto.

La Lucchese potrebbe rispondere con un 4-3-1-2. In porta andrà Albertoni, mentre Capuano e Baroni andranno al centro della difesa. Il reparto dovrebbe essere completato da Cecchini e Espeche. Arrigoni, Nolè e Damiani andranno a centrocampo, mentre Fanucchi agirà sulla trequarti. L'unica punta potrebbe essere De Vena, affiancato da Merlonghi. Nei prossimi giorni il tecnico Giovanni Lopez cercherà di capire quali elementi oinvolgere, ma tutto verrà deciso nelle prossime ore. Al momento c'è qualche dubbio e i ballottaggi verranno confermati fino a poche ore dalla gara.

LA CHIAVE TATTICA

Sarà una sfida molto importante per entrambe le compagini, che cercheranno in ogni modo di trovare punti. I padroni di casa cercheranno di affidarsi al proprio pubblico per strappare punti importanti, ma non sarà di certo facile. Serve una vittoria, anche per cancellare il momento no e riprendere la corsa. Vedremo dunque una sfida molto propositiva sin dai primi minuti, con la Viterbese che cercherà di attaccare sin da subito. Occhio al contropiede e agli spazi lasciati dai padroni di casa, che potrebbero in ogni modo facilitare il contropiede ospite.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quote riportate da Eurobet, i padroni di casa sono favoriti. Infatti il segno 1 è a quota 2.05, mentre il segno X è a quota 3.20. Interessante anche il segno 2 a quota 3.55. Equilibrio per quanto riguarda il Goal e il No Goal, con quote di 1.75 e 1.95. Per chi volesse puntare sulla quantità di goal totali può giocare i segno Under 2.5 e Over 2.5: quota 1.72 per meno di tre goal, per il segno contrario troviamo una quota di 2.00.

