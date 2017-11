Genoa Crotone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

30 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Genoa Crotone - LaPresse

Genoa Crotone, partita diretta dall’arbitro Manganiello oggi, giovedì 30 novembre alle ore 21.00 allo stadio Luigi Ferraris di Marassi, sarà l’ultima sfida valida per il quarto turno eliminatorio della Coppa Italia 2017-2018. Si chiuderà infatti proprio con Genoa Crotone questo turno della nostra Coppa nazionale, che in questa settimana è tornata protagonista dopo i primi turni disputati in piena estate: anche questo si disputa come i precedenti in partita secca sul campo della squadra con il miglior numero di tabellone; di conseguenza, in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente anche con i calci di rigore per stabilire chi si qualificherà agli ottavi di finale, di cui si conoscono già data ed avversaria. Infatti la vincente di Genoa-Crotone affronterà il 20 dicembre la Juventus all’Allianz Stadium, sfida molto difficile per chiunque passasse il turno, ma certamente affascinante.

Se fossimo in campionato, si tratterebbe di una delicatissima sfida diretta per la salvezza: in Coppa Italia, molto potrebbe dipendere dall’atteggiamento con cui le due formazioni scenderanno in campo, considerando il fatto che inevitabilmente sia per il Genoa sia per il Crotone la priorità va appunto al campionato. In classifica ha due punti in più la squadra dell’illustre ex Davide Nicola, ma il Genoa sembra avere cambiato ritmo dopo la sosta, cioè da quando in panchina c’è Davide Ballardini, che ha debuttato proprio vincendo allo Scida.

GENOA CROTONE, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE GENOA CROTONE

Genoa Crotone sarà visibile in diretta tv in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, il canale numero 57 del telecomando (che trovate anche al numero 227 della piattaforma satellitare Sky), dal momento che la Rai detiene i diritti per trasmettere in esclusiva la Coppa Italia. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita a tutti in modo gratuito collegandosi al sito www.raiplay.it/dirette/raisportpiuhd.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA CROTONE

Per quanto riguarda le probabili formazioni, ovviamente bisogna tenere conto del fatto che in Coppa Italia gli allenatori fanno sempre ricorso al turnover, dando spazio ai giocatori meno utilizzati in campionato. Nel Genoa ad esempio potrebbe tornare in campo dal primo minuto il classe 2001 Pietro Pellegri, che ha già stabilito alcuni nuovi record di precocità per il calcio italiano ma che nelle ultime settimane ha trovato meno spazio. In porta Lamanna, il modulo dovrebbe essere il 3-5-2 con Rossettini centrale di difesa e Omeonga perno del centrocampo. Zukanovic, Bertolacci e Laxalt sono, fra i titolari della partita di domenica con la Roma, quelli che hanno le maggiori possibilità di scendere in campo dal primo minuto anche oggi. Pure in casa Crotone le novità saranno abbondanti: ad esempio in attacco i titolari dovrebbero essere Trotta e Simy invece di Budimir e Tonev. Rispetto all’ultima uscita in campionato, Ajeti in difesa e Nalini a centrocampo potrebbero essere gli unici giocatori confermati. Infine in porta ci saranno le riserve: Lamanna per il Genoa e Festa per il Crotone.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote, i favori del pronostico secondo la proposta dall’agenzia SNAI per il match Genoa Crotone vanno in modo chiaro ai padroni di casa: il segno 1 per la vittoria del Grifone infatti è quotato a 1,85, mentre il segno 2 per un successo del Crotone paga 4,25 volte la posta in palio; quanto al pareggio, il segno X è proposto alla quota di 3,45.

