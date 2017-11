Probabili Formazioni/ Napoli Juventus: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A 15^ giornata)

Probabili formazioni Napoli Juventus: diretta tv, orario e le ultime notizie live sugli 11 in campo al San Paolo per la serie A. I dubbi di modulo di Allegri.

30 novembre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Napoli Juventus (LaPresse)

Il big match della 15^ giornata del Campionato della Serie A sarà ovviamente la sfida tra Napoli e Juventus, che si accenderà solo domani alle ore 20.45 al San Paolo, valida come anticipo del turno. Tanti i fattori che rendono unica questa partita alla rivalità atavica tra i due club fino al blasone e la storia senza dimenticare le grandi personalità presenti in entrambi i lati del campo. Non ultima va detto che pure la posta in palio è alta: non dobbiamo infatti dimenticare che la formazione del Napoli vanta la prima piazza nella classifica della serie A a quota 38 punti e solo 4 di vantaggio sulla Juventus di Allegri, ferma al terzo gradino. Ovviamente nessuno dei due allenatori più sbagliare domani sera: andiamo quindi a vedere come i due tecnici si sono preparati a questa partita andando a analizzare nel dettaglio le probabili formazioni del match Napoli-Juventus.

INFO DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La sfida tra Napoli e Juventus, attesa alle ore 20.45, sarà visibile in diretta tv sia sulla tv satellitare che sul digitale terrestre a pagamento: sulla pay tv di Sky, l’appuntamento per tutti gli abbonati al servizio sarà ai canali Sky Sport ! HD, Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD; sul digitale di Mediaste Premium i canali di riferimento invece saranno Premium Sport HD e Premium Sport.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS

LE SCELTE DI SARRI

Chiaramente per un match di tale rilievo e di fronte al pubblico di casa Maurizio Sarri non può che optare per i propri titolarissimi, li dove chiaramente l’infermeria lo permetterà. La probabile formazione azzurra dovrebbe quindi schierarsi in campo al San Paolo con il solito 4-3-3. Dopo il piccolo turnover operato contro l’Udinese nel turno precedente di campionato, il reparto difensivo dovrebbe ritrovare come titolari Albiol e Koulibaly al centro di fronte al solito Reina: sulle fasce ecco Hysaj, com Mario Rui primo candidato per prendere il posto dell’infortunato Ghoulam. Per la mediana invece andranno in scena i soliti ballottaggi già visti ormai a tempo: Hamsik rimarrà titolare sulla mezz’ala, benchè il capitano non stia vivendo un grande momento, mentre con lui dovrebbero esserci Jorginho e Allan (Zielinski pronto dalla panchina a sostituire il numero 17). Pochi dubbi come al solito per l’attacco: il match è troppo importante perchè Sarri possa arrischiare qualche novità nel solito tridente composto da Insigne, Mertens e Callejon.

GLI 11 DI ALLEGRI

Banco di prova decisivo per Allegri e la sua Juventus, che deve tornare in campo a dimostrare di aver risolto tutte la fragilità psicologica mostra nelle ultime settimane. A dare la giusta carica ai bianconeri interverrà un veterano Giorgio Chiellini, che tornerà a disposizione del tecnico per il reparto a 3 della difesa. E’ infatti altamente probabile che il tecnico dei bianconero continui a sviluppare il 3-4-2-1 visto già contro il Crotone nel turno precedente: in questo caso in difesa ecco che il numero 3 verrà accompagnato da Barzagli e Benatia. Si sposteranno quindi in avanti i due terzini Alex Sandro e De Sciglio (Lichtsteiner non ancora al top della forma), con il duo Khedira-Pjanic al centro. Sempre secondo questa ipotesi in attacco dovremmo quindi rivedere Douglas Costa e Dybala alle spalle di Mandzukic, con buone chance che Higuain possa comunque fare la sua comparsata nella ripresa. Va però segnala la possibilità che Allegri per un match così importante ritorni al vecchio 4-2-3-1, che in ogni caso vedrà più o meno gli stessi nomi tra i titolari: qui però potrebbe trovare maggior spazio il Pipita, ovviamente se la sua mano glielo permetterà.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne. All Sarri.

Juventus (3-4-2-1): 1 Buffon, 15 Barzagli, 3 Chiellini, 4 Benatia; 12 Alex Sandro, 6 Khedira, 5 Pjanic, 2 De Sciglio; 11 Douglas Costa, 10 Dybala; 17 Mandzukic. All. Allegri

