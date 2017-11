Probabili formazioni/ Roma-Spal: diretta tv, orario e le notizie live (Serie A 15^ giornata)

Il Campionato della Serie A avrà inizio domani con il match tra Roma e Spal, atteso all’Olimpico alle ore 18.30: sfida intensa quella programmata nella 15^ giornata del Campionato a cui le entrambe le formazioni approdano in cerca di certezze. i giallorossi, privi dello qualificato De Rossi tornano in casa dopo il pareggio subito contro il Genoa nella giornata precedente: gli spallini invece sono di ritorno alla eliminazione in Coppa Italia ad opera del Cittadella. Non sarà dunque semplice pur contando che la compagine di Leonardo Semplici milita nei gradini più bassi della classifica della Serie A: la Roma in ogni caso non potrà permettessi alcuna distrazione. Andiamo quindi ora a vedere come i due allenatori si sono preparati a questa partita, andando ad analizzare nel dettaglio le probabili formazioni di Roma-Spal.

DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Per la sfida tra Roma e Spal è stata garantita ampia copertura, dato che il match sarà visibile in diretta tv sulla satellite come sul digitale terrestre a pagamento e in diretta streaming video tramite il portale Sportube.it (a cui però sarà necessario abbonarsi). Per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv di Sky l’appuntamento sarà ai canali Sky Supercalcio e Sky Calcio 2; per gli abbonati al digitale ricordiamo che su Mediaset Premium i canali di riferimento saranno Premium Sport 2 e Premium sport 2 HD.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA SPAL

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Come già detto la Roma ha bisogno di certezze e ha bisogno di ritrovarle in campo tramite un bel riusato: assente dichiarato Daniele De Rossi, colpito da due turni di squalifica per la manata data a Lapadula nel corso del match contro il Genoa nel turno precedente. Quali saranno le scelte del tecnico giallorosso? Intanto Di Francesco non cambierà idea dal 4-3-3 già visto nella prima parte della stagione: le altre certezze almeno per il reparto arretrato si chiamano Alisson (tra i pali) Manolas, e Kolarov nei rispettivi ruoli. Lo schieramento poi dovrebbe venir completato da Florenzi, arretrato al ruolo di terzino difensivo e uno tra Fazio e Juan Jesus per far compagnia la centro il greco. Per quanto riguarda la mediana, benchè l’assenza di De Rossi risulti molto pesante soprattutto a livello psicologico, la panchina rimane ben fornita: Gonalons sarà felice di occupare la cabina di regia con Nainggolan e Strootman a supporto come mezz’ali (ma questo potrebbe subire la concorrenza di Pellegrini). Qualche possibile modifica pure in attacco: se Perotti e El Shaarawy paiono confermati nelle corsie è possibile che Di Francesco possa finalmente far esordire come titolare Patrik Schick. Il ceco pare finalmente pronto a fare il suo grande ingresso all’Olimpico, dopo diversi acciacchi e infortuni: il suo minutaggio però rimane davvero basso e la possibilità che l’ex Samp possa entrare in campo solo nella ripresa al posto del solito Dzeko rimane valida.

GLI 11 DI SEMPLICI

Dopo la debacle contro il Cittadella in Coppa Italia Semplici non può sbagliare: ecco quindi le prime linee per la probabile formazione attesa in campo all’Olimpico. Alla Spal infatti servono conferme di peso principalmente dal campo: confermato quindi il solito 3-5-2 per il quale però il tecnico ha dovuto fare un po’ i conti con qualche giocatore non al top della forma. Con Meret ancora fuori per un problema muscolare ecco che tra pali vedremo Gomis, con Vicari al centro del reparto difensivo, completato da Felipe e da uno tra Vaisanen e Oikonomou sulla fascia (benchè entrambi non abbiano affatto brillato nel match di Coppa Italia). Qualche modifica importante rispetto alla formazione scesa in campo contro il Cittadella attesa in mediana: Viviani ovviamente rimarrà in cabina di regia, ma ora al suo fianco dovremmo vedere Schiattarella e Grassi. Le corsie invece saranno controllate da Mattiello e Lazzari che prenderanno così il posto occupato da Schiavon e Konate (autore dell’autogol nella partita Coppa Italia. Dichiarato turnover in attacco vista la pessima prestazione messa in campo al Mazza pochi giorni fa: Borriello e Floccari dovrebbero lasciare il posto a Paloschi e Bonazzoli.

IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 20 Fazio, 44 Manolas, 11 Kolarov; 6 Strootman, 21 Gonalons, 4 Nainggolan; 8 Perotti, 14 Schick, 92 El Shaarawy. All Di Francesco

SPAL (3-5-2): 1 Gomis; 15 Vaisanen, 23 Vicari, 27 Felipe; 29 Lazzari, 28 Schiattarella, 77 Viviani, 88 Grassi, 14 Mattiello; 9 Bonazzoli, 43 Paloschi. All Semplici

