Risultati Coppa Italia/ Diretta live score partite: Udinese-Perugia, Genoa-Crotone (4^ turno eliminatorio)

Risultati Coppa Italia, diretta live score delle partite: Udinese-Perugia e Genoa-Crotone (4^ turno eliminatorio) Si chiuderà quest’oggi l’ultimo turno eliminatorio della Tim Cup

Davide Nicola, allenatore Crotone - LaPresse

Si chiuderà nelle prossime ore l’ultimo turno eliminatorio della Coppa Italia 2017-2018, detta anche Tim Cup. In programma due partite a completamento della tornata di gare iniziate nella giornata di di martedì e proseguite ieri. Questa è l’ultima fase in cui scenderanno in campo le formazioni di seconda fascia, visto che a partire da metà dicembre, inizieranno gli ottavi di finale (sempre a gara secca), con l’ingresso di Inter, Juventus, Roma, Napoli, Milan e via discorrendo. Andiamo quindi a scoprire i due match di oggi.

UDINESE-PERUGIA E GENOA-CROTONE

Come detto prima, sono due le partite che si disputeranno quest’oggi e che andranno a completare il tabellone tennistico delle sedici formazioni degli ottavi di finale. Si comincia con la partita delle ore 18:00, la sfida dello stadio Friuli fra i padroni di casa dell’Udinese e il Perugia. Si tratta di un incontro fra una formazione di Serie A e una di B. Un esame molto importante per i bianconeri, che da poco sono stati affidati a Massimo Oddo dopo l’esonero di Gigi Delneri. L’ex allenatore del Pescara ha iniziato la sua avventura con una sconfitta, perdendo di misura contro il Napoli, e ovviamente questa sera cercherà di portare a casa i tre punti per passare il turno, evitando anche lo smacco di essere eliminato da una formazione di categoria inferiore. Perugia che non sta vivendo un campionato memorabile di B, e che dopo aver iniziato la stagione al fulmicotone si è via-via perso per strada. Il cambio di allenatore, il passaggio da Giunti a Breda, non ha fino ad oggi portato i frutti sperati, e gli umbri sono attualmente al quattordicesimo posto in classifica, con 19 punti sin qui ottenuti. Chi vince questa sfida affronterà il Napoli il prossimo 13 dicembre al San Paolo. L’altra gara in programma oggi è la partita del Marassi di Genova fra il Genoa e il Crotone. Una sfida aperta ad ogni risultato, anche perché il Grifone sta vivendo una stagione al di sotto delle attese, e Ballardini sta provando a riportare la squadra nelle posizioni che le spettano. Calabresi invece protagonisti di un torneo dignitoso, a quota 12 punti dopo 14 turni, che valgono la quindicesima posizione assoluta in classifica, a due lunghezze di distanza dalla zona retrocessione. La vincente fra Genoa e Crotone avrà l’onore di sfidare la Juventus sempre il 13 dicembre prossimo, all'Allianz Stadium.

RISULTATI COPPA ITALIA

Ore 18:00 Udinese-Perugia

Ore 21:00 Genoa-Crotone

© Riproduzione Riservata.