Sorteggio Mondiali Volley 2018/ Streaming video e diretta tv Rai: oggi i gironi della 1^fase (uomini)

Diretta Sorteggio Mondiali Volley maschile 2018: info streaming video Rai tv: a Firenze si decidono i gironi della prima fase della competizione. Chi gli avversari dell'italia?

30 novembre 2017 Michela Colombo

Diretta Sorteggio Mondiali di volley maschile 2018 (LaPresse)

Si accenderà oggi alle ore 16.30 a Firenze il sorteggio per la prima fase a gironi del Mondiale di volley maschile 2018, in programma il prossimo 9-30 settembre. Primo atto quindi di questa magnifica manifestazione che avrò proprio l’Italia, assieme alla Bulgaria come palcoscenico ideale. Questo giovedi 30 novembre nello splendido capoluogo toscano ecco che quindi si conoscerà l’esatta composizione dei gironi della prima fase: chi saranno i primi avversari della nostra nazionale italiana di volley maschile?. In attesa di poter dare risposta a questa domanda andiamo a riproporre un attimo la formula del Mondiale 2018 di volley: secondo il programma studiato dalla federazione internazionale ecco che la prima fase prevederà ben 4 pool (A, B, C, e D), formate a 6 squadre ciascuna, che verranno distribuite proprio in occasione del Sorteggio di oggi a Firenze. Da qui però solo le prime 4 formazioni di ogni gruppo avranno accesso alla seconda fase preliminare: da qui una nuova fase a gironi dove solo le vincitrici dei 4 raggruppamenti e le due migliori seconde classificate andranno a disputare a Torino la terza fase. Nel capoluogo piemontese le sei nazionali si divideranno ancora in due gruppi che da cui di fatto si decideranno le semifinali e di conseguenza le finali per le medaglie più preziose. Una formula certo non semplicissima ma che in realtà per gli appassionati di volley non risulta poi granché innovativa: da segnare ovviamente che tutte le partite in programma per le due fasi preliminari a gruppo e per la fase a Torino saranno disputate secondo il sistema del Round Robin.

INFO DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL SORTEGGIO

Dato anche il nostro particolare status di paese ospitante chiaramente è stata prevista dai media italiani un’ampia copertura del sorteggio della prima fase di questo Mondiali di volley maschile 2018. L’evento di Firenze infatti sarà visibile dalle ore 16.15 in diretta tv su Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Inoltre va ricordato che tutti gli appassionati potranno assistere alla cerimonia delle urne anche in diretta streaming video con diverse modalità: sempre disponibile lo streaming video gratuito tramite il portale raiplay.it, ma ricordiamo che pure il profilo Facebook della Fipav seguirà in diretta l’evento, trasmesso in live streaming pure dal profilo Youtube della federazione italiana di volley. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VDEO DEI SORTEGGI (da raiplay.it)

GLI INCROCI GIA’ NOTI

Descritta la formula dei Mondiali di volley maschile 2018 che avranno luogo in Italia e Bulgaria, affatto semplice per coloro che non sono soliti approcciarsi a questo sport, vanno però ricordati alcuni dati essenziali prima di assistere al Sorteggio della prima fase a giorni. In tutto infatti saranno 24 le squadre partecipanti al torneo mondiale così divise: Italia e Bulgaria sono qualificate in virtù del loro status di nazioni ospitanti, la Polonia è in tabellone perché campione uscente, mentre le altre 21 nazionali presenti hanno dovuto affrontare i tornei di qualificazione nei mesi precedenti. A proposito dei sorteggi per le prime 4 pool della prima fase vanno poi segnalati alcuni dati altrettanto significativi: le nazionali di volley maschile di Italia e Bulgaria sono già state smistate nei gruppi e con loro anche le squadre che occupano i primi sei posti nel ranking Mondiale della Fivb fissato allo scorso 7 luglio 2017. Ecco quindi gli accoppiamenti già noti: nella Pool A quindi ecco l'Italia e l’Argentina di Velasco, nella Pool B ecco invece Brasile e Canada, nella Pool C vediamo Stati Uniti e Russia, mentre nella Pool D si troveranno Bulgaria e Polonia, campione uscente dei Mondiali di volley maschile.

