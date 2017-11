Udinese Perugia/ Streaming video e diretta Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Udinese Perugia: streaming video Rai.tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Alla Dacia Arena si gioca per il quarto turno eliminatorio della Coppa Italia

30 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Udinese Perugia, Coppa Italia (Foto LaPresse)

Udinese Perugia sarà diretta dall’arbitro Luigi Nasca: alle ore 18:00 di giovedì 30 novembre la Dacia Arena ospita la partita valida per il quarto turno eliminatorio di Coppa Italia 2017-2018. La vincente si qualificherà agli ottavi di finale e giocherà comunque in trasferta, sul campo del Napoli; una partita comunque ostica e contro pronostico, ma che sarebbe un bel risultato per entrambe. Ricordiamo che oggi si gioca in gara secca: solo le semifinali prevedono andata e ritorno in Coppa Italia, dunque alla Dacia Arena ci sarà la possibilità di andare ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore in caso di parità dopo i 90 o i 120 minuti. Favoriti i friulani che hanno una categoria “in più”, ma il Perugia al netto dell’andamento attuale è una squadra con talento e buone individualità e soprattutto poco da perdere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

Come tutte le partite del quarto turno di Coppa Italia e in generale del torneo, anche Udinese Perugia sarà trasmessa in diretta tv dai canali della televisione di stato: in particolare la sfida della Dacia Arena è disponibile su Rai Sport oppure Rai Sport + e, in assenza di un televisore, sarà possibile visitare il sito raiplay.it per la diretta streaming video senza costi, selezionando ovviamente il canale di riferimento.

UDINESE PERUGIA: DIRETTA STREAMING SU RAI.TV

IL CONTESTO

Intanto andrà capito quanta importanza i due allenatori diano a questa partita: l’Udinese per esempio arriva da due sconfitte consecutive e ha già perso nove delle 14 partite di Serie A, recentemente ha esonerato Gigi Delneri (al suo posto è arrivato Massimo Oddo) e deve fronteggiare una situazione complicata di classifica, avendo il prossimo lunedì la delicata trasferta di Crotone che non si può sbagliare. Il Perugia, che era partito fortissimo in campionato, come tutte le squadre di categoria inferiore sa che la Coppa Italia può essere una vetrina importante, ma il crollo che ha portato all’esonero di Federico Giunti, con assunzione di Roberto Breda quale nuovo tecnico, ha lasciato un deficit di punti che dovrà essere risanato per evitare di soffrire. Breda ha in qualche modo rilanciato la sua squadra, ma in questo momento forse il campionato riveste un’urgenza maggiore: lunedì arriva l’Ascoli ultimo in classifica e il Grifone deve vincere quasi necessariamente. Forse a oggi la Coppa Italia non è una priorità, ma entrambi gli allenatori hanno dichiarato di voler vincere.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE

In conferenza stampa Massimo Oddo ha dato un paio di indicazioni: giocherà chi è “fresco”, in porta ci sarà Scuffet mentre sono ancora out Hallfredsson e Behrami. Possiamo ipotizzare una linea difensiva con Nuytinck nuovamente titolare insieme magari a Bochniewicz e uno tra Angella e Samir; sulle corsie laterali invece dovrebbero esserci Stryger Larsen (ma occhio a Ingelsson) e Giuseppe Pezzella, entrambi tenuti in panchina domenica pomeriggio contro il Napoli. Da qui, arrivare a capire chi sarà in campo è decisamente più complicato: in mezzo possibile chance per Balic che ha già giocato in campionato, potrebbe rientrare Jankto mentre il playmaker davanti alla difesa sarebbe Sekho Fofana, anche se c’è il ventenne Pontisso che scalpita per avere una maglia e potrebbe essere in campo. Davanti c’è l’imbarazzo della scelta: Lasagna e Maxi Lopex, entrambi in panchina contro il Napoli, sono la scelta naturale ma ovviamente bisogna considerare anche giocatori come Ryder Matos e Bajic, che hanno avuto davvero poco spazio fino a qui e potrebbero vivere la loro occasione in questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA

Anche Breda ha parlato di dare spazio a chi finora ha giocato meno: secondo questo principio in porta dovrebbe esserci Nocchi, mentre in difesa potrebbe essere confermato Volta che in ogni caso è squalificato per il Monday Night di Serie B. Casale verso una maglia da titolare al centro dello schieramento, i due terzini potrebbero essere il giovane Coccolo (in prestito dalla Juventus) e Damiano Zanon, rispettivamente a sinistra e a destra. In mezzo al campo quasi sicuro il riposo di almeno due componenti della linea: davanti alla difesa si candida Raffaele Bianco, ai suoi lati Emmanuello e magari Pajac, oppure conferma per uno tra Bandinelli e Colombatto (quest’ultimo giocherebbe come playmaker centrale). Nel reparto avanzato se la giocano in tanti: Falco può agire alle spalle dei due attaccanti, Cerri e Terrani possono rappresentare la coppia offensiva ma occhio anche a Mustacchio. Il Perugia ha il secondo miglior attacco della Serie B: le alternative offensive non mancano.

QUOTE E SCOMMESSE

Udinese ampiamente favorita per questa partita, come ci dice anche l’agenzia di scommesse Snai che è stata una di quelle ad aver quotato la partita della Dacia Arena. Il segno 1 per la vittoria della squadra friulana vale 1,47 contro il 4,00 che accompagna invece il segno X per il pareggio; in caso di vittoria del Perugia, per la quale dovrete ovviamente giocare il segno 2, il guadagno sarebbe di 7,00 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

