Video/ Chievo Verona (4-5 dcr); highights e gol della partita (Coppa Italia)

Video Chievo Verona (risultato finale 4-5 dcr): highlights e gol della partita valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia. Decisiva la penalty sbagliata di Pellisssier.

30 novembre 2017 Michela Colombo

Video Chievo Verona (LaPresse)

Il Verona non sbaglia al Bentegodi pur essendo ospite e batte ai calci di rigore il Chievo nella partita valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia. 4-5 quindi il risultato finale per la formazione scaligera che in questo modo passa il turno e si prepara già ad affrontare agli ottavi di finale di Milan. Anche questa edizione del Derby di Verona si è rivelata spumeggiante, con il primo tempo che si è chiuso sulla 1-1: il primo marcatore è stato il clivense Pellissier autore della rete al 8’ minuto su assist di Depaoli, cui ha risposto per gli avversari Fares al 34’. Purtroppo ne il secondo tempo ne i due supplementari dopo sono bastati per sbloccare ulteriormente il risultato: si è quindi dovuto andare ai calci di rigore. Dal dischetto però è proprio Pellissier a sbagliare la penalty: dopo il clivense però non hanno sbagliato Cacciatore, Dainelli, Radovanovic e Inglese. a parte del Verona però nessun errore: Romulo, Fossati, Verde, Tupta e Zuculino hanno regalato il passaggio al prossimo turno della Coppa Italia ai propri sostenitori.

LE STATISTICHE

Dando un occhio alle statistiche della partita di Coppa Italia tra Chievo e Verona però vediamo che se il tabellone ha favorito gli ospiti, i dati hanno arriso ai clivensi di Maran. Il Chievo infatti ha segnato il maggior possesso palla (57%) oltre che il maggior numero di tiri ben 23 i cui 8 indirizzati verso lo specchio avversario ma anche ben 12 fuori. A questi dati va aggiunto per i clivensi anche 22 punizioni e 11 calci d’angolo con 4 parate e un solo cartellino giallo. Numeri meno importanti per il Verona che ha comunque strappato la vittoria finale ai calci di rigore. Gli scaligeri hanno infatti fissato in statistica il 43% del possesso palla e 11 tiri oltre a 5 a target e ben 3 fermati dalla difesa avversaria. Segnaliamo infine che il Verona ha segnato 3 corner e 15 punizioni oltre che 7 parate e 19 falli.

