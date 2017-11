Video/ Lanus Gremio (1-2): highlights e gol della partita. Brasiliani campioni! (Copa Libertadores)

Video Lanus Gremio (1-2): highlights e gol della partita. Brasiliani campioni! (Copa Libertadores). La squadra verdeoro vince anche nella finale di ritorno laureandosi così campione

Il Gremio campione della Libertadores - Instagram

Dopo la vittoria all’andata in casa, il Gremio batte il Lanus anche in Argentina, laureandosi così campione del Sud America e alzando al cielo la Copa Libertadores (equivalente della nostra Champions League). Un successo importante per i verdeoro allenati dall’ex calciatore della Roma Renato Portaluppi, che entra così nella storia come primo brasiliano ad aver vinto il torneo in questione da giocatore e quindi da tecnico. Andiamo a vedere brevemente come è andato il match.

PRIMO TEMPO SOLO BRASILIANO

Il Lanus deve ovviamente rimontare la sconfitta per uno a zero dell’andata, e cerca di fare la partita, ma la pressione del Gremio è subito altissima, cercando di smorzare sul nascere ogni tentativo di costruire un’azione pericolosa da parte degli argentini. E la compagine brasiliana ci riesce benissimo anche perché al 25esimo minuto di gioco ammutolisce il Nestor Diaz Perez, andando in vantaggio: fa tutto Fernandinho, ex calciatore dell’Hellas Verona, che recupera palla dopo un errore sciagurato di José Gomez, si lancia in contropiede, e a tu per tu con il portiere avversario non sbaglia. Il Lanus prova a reagire, ma lo fa in maniera confusionaria, e di conseguenza il Gremio ne approfitta di nuovo: al 42esimo minuto di gioco, a pochi giri di orologio dallo scadere del primo tempo, arriva il raddoppio verdeoro. Questa volta lo firma Luan, che dopo una grande azione personale batte Andrada, spegnendo di fatto i sogni di gloria dei padroni di casa.

NEL SECONDO TEMPO IL LANUS CI CREDE MA…

Inizia il secondo tempo e il Gremio non si scompone, riuscendo a rimanere compatto in campo, impedendo il gioco al Lanus. Gli argentini comunque ci provano, spinti dall’orgoglio e anche dalla loro qualità, e dopo aver sfiorato il gol dell’uno a due al 55esimo di gioco, trovano la rete al 70esimo: rigore per fallo di Lautaro Acosta su Jailson; dal dischetto degli undici metri si presenta José Sand che batte il portiere avversario. A questo punto il Lanus ci crede, con il Gremio che rimane anche in dieci dopo un’espulsione di Ramiro che colpisce l’arbitro con una manata. Gli argentini premono il piede sull’acceleratore, ma senza riuscire a colpire, e la gara si chiude così con il successo del Tricolor Gaucho. Gremio che vince la Copa dopo la finalissima persa esattamente dieci anni fa, nel 2007, e sempre contro un’argentina, il Boca Juniors. Clicca qui per il video con i gol e gli highlights del match.

