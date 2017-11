Andria Lecce/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

04 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Andria-Lecce, LaPresse

Andria Lecce, diretta dal signor Camplone di Pescara, sabato 4 novembre alle ore 20.30, sarà un posticipo serale del programma della dodicesima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C 2017-2018. Derby pugliese che sarà anche un vero e proprio testacoda di classifica, considerando che dopo undici giornate di campionato nel girone C di Serie C l'Andria occupa l'ultima posizione in classifica ed il Lecce la prima. I biancazzurri padroni di casa sono peraltro ancora l'unica formazione del raggruppamento a non aver ancora ottenuto una singola vittoria in campionato. L'Andria è reduce da un pareggio zero a zero in casa del Catanzaro che le ha permesso perlomeno di non restare sola in coda alla classifica, ma di appaiare la Paganese a quota sette punti.

Non si intravede però l'auspicata svolta che permetterebbe agli uomini di Loseto di risollevarsi dalle sabbie mobili. Nel posticipo del lunedì contro il Cosenza, il Lecce ha dimostrato invece di saper anche soffrire, battendo di misura i silani con una rete di Mancosu importantissima: il Monopoli secondo è lontano quattro punti, il Siracusa terzo sei, il Catania quarto (pur con una partita in meno disputata rispetto ai salentini) è scivolato a sette lunghezze: è forse presto per parlare di fuga, ma la squadra di Liverani sogna di poter finalmente interrompere il lungo purgatorio nella terza serie.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE ANDRIA-LECCE

La partita Andira Lecce non si potrà vedere in diretta tv sui canali in pagamento o in chiaro, ma il sito elevensports.it garantirà agli abbonati (o a chi acquisterà la partita singola sul portale) la visione in diretta streaming video via internet dell'incontro.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Degli Ulivi si troveranno di fronte queste probabili formazioni: Andria padrona di casa schierata con Maurantonio in porta, De Giorgi sull'out difensivo di destra e il brasiliano Curcio sull'out difensivo di sinistra, mentre il romeno Rada e Pipoli formeranno la coppia di difensori centrali. Nel centrocampo a tre partiranno dal primo minuto Matera, Alessio Esposito e Quinto, mentre nel tridente offensivo al fianco del centravanti Scaringella saranno schierati lo sloveno Barisic e Lattanzio. Risponderà il Lecce con Perucchini estremo difensore alle spalle di una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra rispettivamente con Lepore, Cosenza, Marino e Di Matteo. Il terzetto di centrocampo vedrà schierati come titolari Armellino, Mancosu e Arrigoni, mentre Pacilli sarà confermato in posizione di trequartista alle spalle del duo offensivo composto da Torromino e Caturano.

LA CHIAVE TATTICA

4-3-3 per l'Andria di Loseto, 4-3-1-2 per il Lecce di Fabio Liverani, per un confronto tattico tra due squadre estremamente equilibrate. Nello scorso campionato il 17 dicembre del 2016, nell'ultimo precedente in casa dell'Andria, le due squadre hanno pareggiato zero a zero, mentre l'Andria ha battuto per l'ultima volta il Lecce in campionato il 23 aprile del 1995, con una rete di Mazzoli, nel campionato di Serie B. L'ultima vittoria salentina ad Andria in campionato risale ad un quarto di secolo fa, il 4 ottobre del 1992, tre a due sempre in Serie B, con i giallorossi in gol con Ceramicola, Orlandini e Cinello e i biancazzurri a segno con Quaranta e Caruso.

QUOTE E SCOMMESSE

I bookmaker credono nella continuità del Lecce, con vittoria esterna giallorossa quotata 1.78 da Betclic, mentre Paddy Power propone a una quota di 3.40 l'eventuale pareggio e alza fino a 4.40 la quota per la vittoria interna biancazzurra. Bet365 offre a 2.02 la quota dell'over 2.5 e a 1.77 la quota dell'under 2.5.

