Angers PSG/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Angers PSG info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live. Il Paris Saint Germain di Neymar torna in campo oggi per la trasferta di Angers

04 novembre 2017 Davide Giancristofaro

Neymar, attaccante PSG - LaPresse

Alle ore 17:00 di questa sera, in diretta dallo stadio Jean Bouin di Angers, di scena la sfida fra gli omonimi padroni di casa e il Paris Saint Germain, gara valevole per il turno numero dodici della Ligue 1, il campionato francese 2017-2018. Parigini sempre in vetta a quota 29 punti, mentre la compagine di casa è attualmente a metà classifica, al dodicesimo posto assoluto grazie ai 13 punti conquistati nelle scorse undici giornate. Andiamo a vedere insieme le probabili formazioni del match.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME VEDERE LA PARTITA

La sfida fra l’Angers e il Paris Saint Germain sarà visibile in diretta tv come sempre per i soli abbonati alla tv Mediaset Premium, e precisamente sul canale Premium Sport. Vi ricordiamo anche l’applicazione dedicata, Premium Play, per la diretta streaming via smartphone, pc o tablet.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ANGERS PSG

Partiamo dai padroni di casa dell’Angers che dovrebbero disporsi in campo con lo stesso undici reduce dal pareggio di Strasburgo dello scorso weekend. Spazio quindi ad una formazione giustamente a trazione anteriore, un difensivo 5-3-2 con il numero uno Michel a curare la propria porta, schierato dietro ad una linea di retroguardia a cinque che sarà composta da Manceau a destra, nel ruolo di terzino, con Andreu a fare su è giù sulla fascia mancina, mentre in mezzo il centrale di riferimento sarà Thomas, con capitan Traore affiancato a sinistra, e Pavlovic a completamento del reparto più arretrato. A centrocampo, chiavi del gioco affidate ai piedi di Santamaria, che sarà schierato in posizione avanzata, a ridosso delle due punte, mentre Mangani e Tait saranno i due interni di contenimento. Infine la coppia d’attacco composta da Toko Ekambi e Fulgini. Nessun assente in casa Angers per squalifica o infortunio.

Passiamo ad analizzare anche la probabile formazione del Paris Saint Germain, dove dovrebbe mancare il solo centrocampista Thiago Motta. Probabile classico 4-3-3 con il numero Trapp in porta, Marquinhos e Thiago Silva al centro, con Meunier, protagonista di una grande stagione, favorito sull’ex juventino Dani Alves sulla corsia di destra, e Kurzawa (tripletta per lui in Champions), sulla fascia mancina. A centrocampo sarà Rabiot ad avere in mano le redini del gioco, con Verratti interno di destra e Draxler a sinistra. Infine il tridente d’attacco classico, con Cavani punta centrale, affiancato dai due funambolici esterni, leggasi Neymar a sinistra (che torna dopo la squalifica scontata contro il Nizza in seguito all’espulsione subita durante la gara con l’Olympique di Marsiglia), e Mbappé largo a destra. Panchina da urlo con Di Maria, Dani Alves e Pastore.

QUOTE E PRONOSTICO

Come al solito le quote sono eloquenti quando scende in campo il Paris Saint Germain. Per i bookmaker italiani dell’agenzia Snai i parigini sono i grandi favoriti dell’incontro di questa sera, con il segno 2 dato a 1.18, mentre la vittoria dell’Angers fra le mura di casa paga addirittura 14 volte la nostra puntata. Il pareggio è un altro segno molto alto, con l’X quotato 7.25.

