Atp Parigi-Bercy 2017/ Diretta streaming video e tv: Sock ultimo semifinalista

Diretta Atp Parigi-Bercy 2017: info streaming video e tv, prosegue il torneo di tennis Master 1000 che si gioca indoor: l'americano Jack Sock è l'ultimo semifinalista, out Nadal (ritiro)

04 novembre 2017 Fabio Belli

Nadal ritirato a Parigi-Bercy (foto LaPresse)

E’ l’americano Jack Sock il quarto ed ultimo semifinalista del torneo indoor a Parigi-Bercy, Master Atp 1000 che rappresenta uno degli appuntamenti conclusivi del lungo 2017 tennistico. Nell’ultimo quarto di finale Sock ha battuto 2-1 lo spagnolo Fernando Verdasco, che pure si era aggiudicato il primo set al tie break, 7-6. La reazione del tennista americano, numero 22 ATP (ma sfavorito in questo match dai bookmaker nonostante Verdasco fosse il numero 39) è stata veemente, con la vittoria per 6-2 nel secondo set e per 6-3 nel terzo, che ha regalato a Sock la semifinale contro Julien Benneteau. Il francese è solo il numero 83 della classifica ATP ma è reduce da una grandissima impresa nei quarti di finale, essendo riuscito a battere con un secco 2-0 il numero 5 del mondo, il croato Cilic. Dunque per Sock, classifica ATP alla mano, lo scontro con il francese (che avrà però il vantaggio di essere sospinto dal pubblico di casa) potrebbe rappresentare un’occasione straordinaria per guadagnarsi il diritto di giocare la finalissima al Masters 1000 di Parigi-Bercy.

INFO STRAMING VIDEO E TV DOVE VEDERE L'ATP PARIGI BERCY 2017

Da ricordare per tutti gli appassionati di tennis che la diretta tv delle semifinali del Masters 1000 di Parigi-Bercy si potrà seguire con un abbonamento Sky collegandosi al canale numero 202 del satellite (Sky Sport 2 HD) e in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it.

IL RITIRO DI RAFA NADAL

L’altra semifinale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, prevista alle ore 14 di sabato 4 novembre, sarà quella tra il serbo Krajinovic e l’altro statunitense Isner. Il serbo, numero 77 della classifica ATP, è riuscito a superare inaspettatamente lo scoglio del quarto di finale da affrontare contro il numero 1 del mondo, lo spagnolo Rafa Nadal, grazie al ritiro dell’avversario. Dopo un’altra stagione trionfale che l’ha confermato al top della classifica mondiale, Rafa non ce l’ha fatta ad andare avanti per un problema al ginocchio destro. Isner, che ha superato in uno spettacolare quarto di finale l’argentino Del Potro, da numero 14 ATP ha ora la grande occasione di guadagnarsi la finale del torneo.

