Bologna Crotone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Bologna Crotone, partita diretta dall’arbitro Pasqua, sarà un match valido per la dodicesima giornata di Serie A, per la precisione l’anticipo che alle ore 18.00 allo stadio Renato Dall’Ara aprirà il programma del turno. Il Bologna di Roberto Donadoni è reduce dalla sconfitta di Roma, maturata dopo aver giocato un'ottima partita, dove però è mancata la zampata in attacco e in cui Mattia Destro si è confermato uno dei problemi che Donadoni dovrà cercare di risolvere quanto prima. Per fortuna della squadra emiliana ora non ci saranno più incontri con le romane, visto che prima della Roma il Bologna aveva incontrato la Lazio, che è stata capace di espugnare il Dall'Ara per 2-1. Ora Donadoni vuole ritrovare la vittoria, che manca dalla partita contro il Genoa.

Il Crotone è però avversario decisamente ostico e il Bologna dovrà fare una grande partita per riuscire ad ottenere un risultato positivo. Per quanto riguarda i calabresi, la salvezza è tornata ad essere alla portata dopo la grande vittoria sulla Fiorentina allo Scida: il 2-1 con cui i calabresi sono riusciti ad avere la meglio sui viola è stata una vittoria insperata, che ha ridato linfa ad un ambiente certamente non depresso come allo stesso punto della stagione scorsa, ma comunque preoccupato. I calabresi, come detto, sono reduci dalla vittoria sui ragazzi di Pioli, che ha posto fine ad una astinenza da punti che durava da 180 minuti a causa della pesantissima sconfitta contro la Sampdoria al Ferraris ed a quella di misura contro la Roma all'Olimpico. In questa ultima occasione la squadra pitagorica è riuscita a giocare un match ad alta intensità e la Roma ha faticato molto: il Crotone deve ripartire da qui e contro il Bologna l'obiettivo di Nicola è quello di ottenere dei punti per riuscire a smuovere ancora la classifica e continuare la corsa ad una salvezza che comunque, allo stato attuale delle cose, appare senza dubbio più raggiungibile di quanto lo potesse sembrare la stagione scorsa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE BOLOGNA CROTONE

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA CROTONE

Per quanto riguarda le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Dall’Ara, il Bologna dovrebbe giocare con il 4-3-3 e Di Francesco sarà l'uomo a cui Donadoni affiderà il compito di creare superiorità numerica in attacco, mentre appare difficile una maglia da titolare per Destro dal momento che è stato recuperato Palacio, così come Mbaye e Taider. Squalificato Pulgar, in regia ci sarà Nagy. Nel Crotone di Davide Nicola il modulo dovrebbe essere il 4-4-2 e l’allenatore sembra abbastanza propenso a riconfermare chi ha ottenuto la importantissima vittoria contro la Fiorentina, anche se non sono esclusi alcuni cambi nell'undici di partenza. Gli assenti sono sempre Kragl e Tumminello.

PRONOSTICO E QUOTE

Andando a vedere i pronostici dei bookmakers, va detto che il Bologna parte con i favori del pronostico, ma anche che la quota assegnata al Crotone è quella di una squadra sfavorita, ma non battuta in partenza. La Snai, ad esempio, quota un'affermazione del Bologna ad 1,80 volte l'eventuale cifra scommessa, mentre un successo dei pitagorici viene dato a 5,00 volte la cifra che si dovesse decidere di andare a scommettere: come si può vedere si tratta di quota decisamente interessante, su cui si può ragionare. Un pareggio, che sicuramente al Crotone potrebbe andar bene, viene invece pagato, sempre dalla Snai, 3,40 volte la scommessa effettuata.

