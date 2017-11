Borussia Dortmund Bayern Monaco / Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni e risultato live

Borussia Dortmund Bayern info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live. In campo questa sera al Signal Iduna Park, il big match della Bundes

04 novembre 2017 Davide Giancristofaro

Aubameyang, attaccante Borussia Dortmund - LaPresse

Sale altissima l’attesa per il big match dell’undicesima giornata della Bundesliga, il campionato tedesco. A partire dalle ore 18:30 di questa sera, dallo splendido Signal Iduna Park di Dortmund, di scena la sfida fra i padroni di casa del Borussia e gli ospiti del Bayern Monaco. I bavaresi sono sempre al comando, in vetta a quota 23 punti, ma gli oronero inseguono a tre punti di distanza, al secondo posto, e con una vittoria potrebbero di fatto appaiare in vetta proprio la squadra di Heynckes. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni della sfida fra Borussia e Bayern

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND BAYERN MONACO

Diamo uno sguardo veloce agli schieramenti che scenderanno in campo fra poche ore, cominciando dai padroni di casa del Borussia Dortmund. Iniziamo dicendo che il tecnico della squadra di casa, l’olandese Peter Bosz, dovrà rinunciare ad una serie di calciatori, a cominciare dal centrale di difesa Zagadou, squalificato dopo l’espulsione nello scorso turno. Sono invece out per infortunio i due terzini destri Piszczek e Durm, il centrocampista centrale Rode, e infine il lungodegente Marco Reus. Probabile 4-3-3 con Aubameyang come al solito al centro dell’attacco, con la stella Pulisic sull’esterno di destra e a sinistra il ballottaggio fra Schurrle e Philipp con il primo in leggero vantaggio avendo riposato in Champions League contro l’Apoel di Nicosia. A centrocampo, cabina di regia affidata a Weigl, con il numero 10 Gotze interno di destra ,e a sinistra Kagawa. Infine la retroguardia, dove l’ex Barcellona Bartra agirà nel ruolo di terzino di destra con Guerreiro sul versante mancino e in mezzo la coppia composta da Toprak e l’ex Milan e Genoa Sokratis, capitano della formazione tedesca. In porta ci sarà Burki.

Lunga lista di assenti anche in casa Bayern Monaco, con coach Heynckes che non potrà utilizzare Muller, Coman, Ribery, Kimmich e Bernat, oltre al solito Manuel Neuer: una serie di assenze davvero pesanti per i bavaresi. Campioni di Germania quindi con una formazione quasi obbligata, un 4-3-3 con Ulreich a curare la porta, posizionato a ridosso di una linea difensiva a quattro composta da Boateng e Sule coppia di centrali, con Rafinha a destra, e Alaba nel ruolo di terzino mancino. A centrocampo, Javi Martinez avrà il compito di fare da schermo alla difesa, con i due centrocampisti Tolisso e Vidal che invece cercheranno di aggredire la difesa del Borussia. Infine l’attacco, con Robert Lewandowski punta centrale, spalleggiato da capitan Robben sulla destra e James Rodriguez che spazierà invece sull’altra fascia.

QUOTE SCOMMESSE E DIRETTA TV STREAMING

Andiamo a vedere brevemente anche le quote per le scommesse sulla sfida fra il Borussia e il Bayern, aiutandoci con i dati dell’agenzia Snai. Bavaresi favoriti, visto che la quota per il 2 è la più bassa, pari a 2.05, mentre il successo dei padroni di casa, il segno 1, paga 3.35 volte la nostra puntata. Il pareggio, il segno X, è infine quotato 3.80. La partitissima di Bundesliga sarà visibile in diretta tv ma solo per gli abbonati a Sky Sport. Il canale dedicato sarà come al solito Fox Sports e vi ricordiamo anche l’app apposita, Sky Go, per la diretta streaming via smartphone, pc o tablet.

