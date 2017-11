Brescia Venezia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Brescia Venezia info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie B che si disputa oggi, sabato 4 novembre

04 novembre 2017 Francesco Agostini

Brescia Venezia, tutto sull'incontro della 13esima giornata (Facebook)

Brescia Venezia sarà diretta dall'arbitro Baroni. La tredicesima giornata del campionato di Serie B vedrà dunque di fronte due squadre ostiche come il Brescia di Pasquale Marino e il Venezia di Pippo Inzaghi. Al Rigamonti andrà in scena alle ore 15.00 una sfida importante tra due compagini che sono distanti pochi punti l'una dall'altra e che ambiscono a tagliare grandi traguardi in questa stagione 2017-2018. Il Venezia arriva a questa partita con un ottavo posto che suona male a sentirlo dire ma che, in realtà, è un qualcosa di molto di più. Se consideriamo che i lagunari hanno 18 punti e il Palermo primo in classifica ne ha 21, capiamo benissimo che ci sono tante squadre in un fazzoletto di punti e che quindi la lotta per il vertice è più che serrata. L'1-1 in casa con il Frosinone del precedente turno ha sicuramente lasciato l'amaro in bocca agli uomini di Pippo Inzaghi che tenteranno in tutto e pertutto di rifarsi. Dal canto suo, anche il Brescia di Marino arriva bene a questa sfida: il 3-0 in trasferta sul Pescara ha dato una nuova iniezione di fiducia alle Rondinelle. I biancoblù stazionanano al 13esimo posto della classifica di Serie B con 16 punti, appena due in meno dei prossimi rivali del Venezia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

L'incontro tra Brescia e Venezia sarà visibile in diretta tv su Sky Calcio 3 HD, il canale numero 253 delal piattaforma satellitare di Sky, che come è noto detiene i diritti in esclusiva per trasmettere tutte le partite del campionato di Serie B. Di conseguenza, anche la diretta streaming video sarà garantita ai soli abbonati Sky, tramite l'applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA VENEZIA

Ma veniamo adesso alle probabili formazioni per questa interessante sfida di campionato, che potrebbe iniziare a rendere ben chiaro quali sono le reali aspettative delle due squadre. Il Brescia di Marino dovrebbe scendere in campo con un 3-4-2-1, confermando quindi l'assetto tattico visto in campo nella precedente gara contro il Frosinone. In porta ci sarà Minelli, poi la classica difesa a tre con Somma, Gastaldello e Lancini. A centrocampo dovrebbero essere della partita Longhi, Martinelli, Bisoli e Furlan. Appena dietro l'unica punta Caracciolo (36 anni ma ancora in grande forma) ci sarà Ferrante. Il Venezia di Pippo Inzaghi, invece, scenderà in campo con un centrocampo più corposo; l'ex attaccante del Milan, infatti, ha optato per un 3-5-2. Davanti al portiere Audero si schiereranno Andelkovic, Modolo e Domizzi. A centrocampo daranno battaglia Zampano, Falzerano, Bentivoglio, Pinato e Garofalo. In attacco confermata la coppia Geijo Marsura. Il Venezia punta forte ad agganciare le zone alte della classifica vista l'esiguità di punti che lo separano dalla vetta. La squadra di Filippo Inzaghi pare finalmente entrata nell'ordine di idee di fare il cosiddetto salto di qualità che la separa dalle grandi. La squadra c'è ed è in salute e Filippo sta dimostrando lentamente che la gavetta può fare bene a tutti, anche a lui. Il Brescia, dal canto suo, punterà sull'esperienza di un Caracciolo rinato: finalmente l'Airone ha capito come volare alto anche in serie B e sta facendo davvero la differenza.

LA CHIAVE TATTICA

Il Brescia di Pasquale Marino si presenta alla partita con il Venezia con un pareggio risicato rimediato contro il Frosinone, che non deve necessariamente abbattere l'animo delle Rondinelle. Inutile nascondersi dietro a un dito: il Brescia punta moltissimo su Andrea Caracciolo che, nonostante non sia partito titolare nelle idee di Marino, per forza di cose si sta rivelando un attaccante centrale importantissimo per poter sfondare le difese avversarie. Caracciolo, con la sua mole e la sua stazza può essere decisivo nei calci piazzati come angoli o punizioni dalla trequarti, visto che può svettare di testa e insaccare la palla in rete. Proprio per questo motivo il Venezia dovrà stare molto attento alle palle inattive e all'esperto attaccante bresciano. I lagunari invece schierano l'attacco pesante, con Geijo e il giovane Davide Marsura, due calciatori dal fisico possente e robusto. Più esperto e navigato Geijo, più istintivo Marsura: in certe fasi del gioco il Venezia doovrà cercare di ampliare il fraseggio, sfruttando a pieno il centrocampo a cinque per poi scardinare la difesa avversaria.

PRONOSTICO E QUOTE

Passiamo adesso all'interpretazione delle quote relative alla tredicesima gara di campionato tra Brescia e Venezia. Secondo il sito internet Bwin.com, uno dei più autorevoli in materia di scommesse calcistiche e non, la vittoria del Brescia pare essere più probabile, tant'è che l'1 è quotato a 2,35. Il successo in trasferta della squadra di Pippo Inzaghi, invece, viene dato a 3,25, cifra molto vicina a quella del pareggio, che staziona invece a 3,00 netti. Chiaramente questa è solo la modalità più semplice per scommettere ma si potrà farlo anche tenendo presenti i gol delle due squadre. Ad esempio, considerando vincente il Brescia e i gol di tutt'e due le compagini, la quota di riferimento sarà 4,75; se invece pensate che tra Brescia e Venezia andrà in scena uno scialbo 0-0, sappiate che il pareggio a reti inviolate viene pagato 6,50. Da questi pochi dati è evidente quanto questa partita sia incerta, viste le quote non troppo distanti l'una dall'altra e piuttosto simili. Anche un risultato come lo 0-0 viene considerato poco probabile, vista la qualità degli attaccanti in campo.

LE ULTIME DICHIARAZIONI

Passiamo adesso alle ultime dichiarazioni dei due allenatori in campo, Pasquale Marino da una parte e Filippo Inzaghi dall'altra. Marino, dopo la vittoria con il Pescara non poteva che essere soddisfatto: un 3-0 che ha rilanciato le Rondinelle al vertice. Sul sito internet tuttob.com l'allenatore ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: 'Sono molto contento perché quest'oggi tutti i miei attaccanti sono riusciti a segnare. Nel girone di andata le partite sono più aperte a ogni risultato e più belle. Al ritorno, invece, si sta a guardare anche il singolo punticino portato a casa.' Dello stesso umore è Filippo Inzaghi, che nel precedente turno di campionato ha stoppato il fortissimo Frosinone, uno dei più seri candidati al ritorno in serie A. Ssempre sul sito internet tuttob.com Inzaghi è apparso raggiante: 'Il mio Venezia ha messo in seria difficoltà la squadra più forte della serie B. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare così.' Quella tra Brescia e Venezia, dunque, si prospetta essere una delle gare più interessanti di questa tredicesima giornata: lottata, combattuta e aperta a qualsiasi risultato possibile.

