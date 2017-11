Busto Arsizio Bergamo/ Streaming video e diretta Rai.tv, orario e risultato live (Serie A1 4^ giornata)

Diretta Busto Arsizio Bergamo: info streaming video rai.tv, orario e risultato live della partita di volley femminile, valida nella 4^ giornata della Serie A1.

04 novembre 2017 Michela Colombo

Diretta Busto Arsizio Bergamo (LaPresse)

Busto Arsizio Bergamo, diretta dagli arbitri Andrea Puecher e Giuseppe Certo, è la partita di volley femminile in programma oggi sabato 4 novembre 2017 alle ore 20.30 presso il Palayamamay, e valida come anticipo della 4^ giornata della serie A1. Le farfalle di Mencarelli tornano quindi in campo di fronte al proprio pubblico con il chiaro obiettivo di mettere a bilancio contro le orobiche in piena crisi, altri tre punti, pesantissimi nella classifica del campionato. La graduatoria infatti vede le rossobianche alla quarta piazza e 6 punti a bilancio, mentre Bergamo pare non riuscire a spostarsi dall’ultimo gradino della lista, dove stagna da ormai tre turni a quota 0 punti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH DI VOLLEY

La sfida tra Busto Arsizio e Bergamo, attesa per le ore 20.30 sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento quindi sul canale Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Ricordiamo infine che la partita di volley femminile sarà visibile anche diretta streaming video, tramite il servizio gratuito raiplay.it

QUI BUSTO ARSIZIO

Dopo un inizio di stagione negativo, visto il KO rimediato contro le campionesse d’Italia in carica del Novara, le ragazze di Mencarelli sono andate in crescendo, sia nei risultati che nelle prestazioni in campo. Gli ultimi due turni del campionato di Serie A1 infatti hanno riservato alla formazione di Mencarelli due belle vittorie, ottenute a spese di Filottrano e Modena (questa però occorsa solo al tie break). Va però detto che dopo la partita con Novara le farfalle devono ancora trovare un grande banco di prova, prima di poter parlare di ambizioni scudetto: la partita contro Bergamo però potrebbe non essere questo caso. Se le orobiche in passato si sono rivelate un avversario decisamente ostico, la formazione di Micoli sta vivendo un periodo decisamente negativo.

QUI BERGAMO

Come detto le orobiche stanno vivendo un esordio di stagione davvero terribile e per nulla corrispondente alle ambizioni e le reali qualità della squadra di Micoli. Tre KO, 0 punti a bilancio e appena due set messi finora a segno nei match che hanno visto le ragazze della Foppapedretti affrontare nell’ordine Legnano, Modena e e Casalmaggiore. A rendere ancor più difficile la posizione di Bergamo anche le assenze pesantissime di Sylla, Malinov e Popovic, a cui fa il paio un generale clima di sfiducia e incertezza in casa della Foppapedretti. Non dimentichiamo poi che già mesi fa il main sponsor del Volley Bergamo ha annunciato il divorzio dalla realtà sportiva lombarda, atteso per fine anno: con tanti punti di domanda sul futuro e uno spogliatoio decimato, per Micoli il match di stasera si annuncia in salita.

