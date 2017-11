Calcio volante di Evra/ L’Olympique Marsiglia sospende il giocatore con effetto immediato

Calcio volante di Evra, l’Olympique Marsiglia sospende il giocatore con effetto immediato. Costa carissimo all’ex calciatore della Juventus, la follia durante la sfida di Europa League

04 novembre 2017 Davide Giancristofaro

La follia di Evra - Foto presa da Instagram

E’ costata molto caro a Patrice Evra, la follia di cui lo stesso si è reso protagonista in occasione della recente sfida di Europa League contro il Vitoria Guimaraes. Per quei pochi che ancora non sanno cosa sia successo, l’ex terzino sinistro di Juventus e Manchester United ha rifilato un calcio volante ad un tifoso dell’Olympique Marsiglia, poco prima del match di coppa di giovedì sera. L’OM ha voluto prendere provvedimenti, sospendendo con effetto immediato l’esperto calciatore, visto il suo comportamento giudicato inappropriato, nonostante lo stesso sia stato provocato in maniera grave. «Ho parlato con lui e mi ha spiegato che cosa è successo – le parole di Rudi Garcia, l’allenatore della compagine marsigliese - Pat ha una certa esperienza e non deve reagire. È ovvio, Patrice è più che esperto e sa che ovviamente non possiamo rispondere agli insulti per quanto bassi e incredibili possano essere».

L’UEFA HA APERTO UN’INDAGINE

La sospensione di Evra equivale ad una rottura temporanea del contratto, ed in poche parole il transalpino non si allenerà, non giocherà e non percepirà alcuno stipendio fino a che la dirigenza del Marsiglia non tornerà sui suoi passi. Intanto l’Uefa ha annunciato di aver aperto un’indagine proprio per i fatti accaduti giovedì sera, per capire cosa sia successo ed eventuali altre responsabilità, leggasi dei supporters presenti allo stadio. La commissione disciplinare dell'Uefa prenderà la decisione definitiva il prossimo venerdì 10 novembre, da cui con grande probabilità scaturirà una squalifica. Al di là del turno che Evra dovrà già scontare per essere stato espulso, il calciatore rischia ben sette mesi lontano dai campi da gioco.

