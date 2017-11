Carpi Ascoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Carpi Ascoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la tredicesima giornata del campionato di Serie B

Carpi Ascoli, partita che verrà diretta dall'arbitro Saia, si gioca alle ore 15 di sabato 4 novembre ed è valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Entrambe posizionate nella colonnina destra della classifica, Carpi e Ascoli proveranno a risollevare le proprie sorti nel match di oggi: a dispetto di quanto si sarebbe potuto pensare alcune settimane fa, l’incontro tra romagnoli e marchigiani infatti no è uno di quelli cosiddetti “di cartellone” dal momento che, se si prevedeva un campionato irto di difficoltà per i bianconeri allenati da Fulvio Fiorin, non era invece preventivabile un avvio così tormentato per la compagine di Antonio Calabro, invischiata infatti nelle secche della bassa classifica e addirittura con pochi punti di vantaggio sull’Ascoli, attualmente coinvolto nella bagarre per non retrocedere. Dunque, per entrambe si tratta già di uno dei primi snodi fondamentali della stagione, coi carpigiani comunque favoriti dal poter disputare l’incontro tra le mura amiche e visto anche lo scarso ruolino esterno degli avversari.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Carpi Ascoli sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio 5, con codice d'acquisto 409230: è dunque un'esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, con possibilità di diretta streaming video attivando l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Da non dimenticare poi che su Sky Sport 1 e Sky Super Calcio va in onda Diretta Gol Serie B, che propone le reti e le fasi salienti di tutti i match in tempo reale.

IL CONTESTO

Ma come si avvicinano Carpi e Ascoli a questo delicato appuntamento in programma sabato prossimo? Per quanto riguarda i padroni di casa, l’ultimo mese e mezzo ha visto i biancorossi di Calabro riuscire a fare bottino pieno solamente in due occasioni (lo scorso 14 ottobre con il derelitto Cesena e, prima ancora, addirittura il 9 settembre nella gara vinta al “Cabassi” con la Salernitana), a fronte invece di una serie di prestazioni poco convincenti che hanno visto i romagnoli capitombolare in ben tre degli ultimi quattro match casalinghi (KO con Foggia, Pescara e Palermo): l’obiettivo del Carpi, dunque, è quello di riconciliarsi col proprio pubblico e cominciare una lenta ma difficile risalita della classifica di cadetteria. Sull’altro versante, invece, l’Ascoli viene da un risultato confortante, ovvero il pari interno imposto al lanciatissimo Palermo, una delle formazioni che punta al ritorno in A: uno 0-0 quello maturato al “Cino e Lillo Del Duca” che fa ben sperare e arriva a seguito della scorribanda esterna (0-2) a Cesena da parte degli uomini di Fiorin: strappare anche solo un punto a Carpi, nonostante gli avversari stiano vivendo un delicato momento di forma, potrebbe essere il viatico per un Ascoli che, pian piano, sta trovando una sua identità tattica.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI ASCOLI

Ma con quali schieramenti scenderanno in campo Carpi e Ascoli questo sabato in vista dell’incontro che potrebbe decidere molto anche delle rispettive sorti dei due tecnici, Antonio Calabro e Fulvio FIorion? Per quanto riguarda i padroni di casa, sembra che non si possa derogare dall’oramai collaudato (almeno dal punto di vista della conoscenza del modulo, più che dei risultati concreti finora ottenuti…) 3-5-2 che il nuovo tecnico dei biancorossi sta cercando di far assimilare ai reduci di una rosa che con Fabrizio Castori era cresciuta a pane e 4-4-2: dunque, davanti al confermato Colombi dovrebbe agire una linea a tre formata da Anibal, Poli e Ligi, mentre Pachonik e Pasciuti saranno gli esterni di centrocampo e che, in fase di non possesso, trasformeranno l’assetto in un 5-3-2. In mediana Jelenic dirigerà il “traffico” e sarà affiancato da Verna e Sabbione, mentre Mbakogu completerà con Nzola il tandem d’attacco. L’Ascoli invece dovrebbe rispondere con un undici simile a quello che ha fermato il Palermo: largo dunque a un 4-3-3 con Lanni tra i pali, Mogos e Mignanelli saranno i terzini del pacchetto difensivo, mentre Padella e Gigliotti comporranno al cerniera centrale. A centrocampo, regia affidata ai piedi di Buzzegoli, con Bianchi e Carpani favoriti nel ruolo di mezzala al suo fianco; infine, in avanti, il tridente sarà formato da Lores Varela, Baldini e Favilli, con quest’ultimo che giostrerà da terminale avanzato.

LA CHIAVE TATTICA

Il canovaccio tattico del match tra Carpi e Ascoli che andrà in scena allo stadio “Sandro Cabassi” dovrebbe essere abbastanza chiaro, tenuto conto non solo delle ultime uscite ma anche dell’assetto che i due tecnici sembra abbiano “battezzato”: anche se, all’apparenza, può sembrare più spregiudicato il modulo adottato da Fiorin per i bianconeri, va ricordato che in trasferta sovente il suo 4-3-3 diventa un 4-5-1 che prevede un centrocampo folto e con Lores Varela che ha licenza di “salire” e stare a volte più vicino alla punta di diamante Favilli. E, al cospetto di un Carpi bisognoso di un punti, ecco che gli ospiti potrebbero lasciare l’iniziativa ai biancorossi che, come da copione, sfrutteranno molto la spinta sulle fasce dei due esterni e sembra proprio che sulle corsie laterali potrebbe decidersi la sfida. Infatti, la squadra di Calabro cercherà di innescare soprattutto Mbakogu ma grande importanza l’avrà Jelenic in cabina di regia: se l’Ascoli riuscirà a bloccare la fonte del gioco carpigiana e ad evitare le sovrapposizioni degli avversari sugli esterni, avrà più chance di orchestrare dei letali contropiedi grazie proprio all’estro di Varela.

QUOTE E PRONOSTICO

Dando un’occhiata ai pronostici relativi al match tra Carpi e Ascoli, balza subito all’occhio come, nonostante l’avvio stentato in campionato e gli ultimi deludenti risultati, i bookmakers diano comunque credito ai romagnoli soprattutto per via del fattore campo: ad esempio, secondo Bwin, la vittoria dei biancorossi è il risultato più probabile tanto che il segno 1 è dato solo a 1.87, mentre pagherebbe invece ben 4.33 volte la posta un’eventuale affermazione esterna deli bianconeri (il pari invece è quotato a 3.30): tali quote sono peraltro simili a quelle proposte da BetClic e a quelle della Snai. Passando invece ad analizzare la possibile occorrenza di Under e Over nella gara che si disputerà allo stadio “Sandro Cabassi”, si vede come i bookies puntino forte su una gara povera di gol: infatti, l’Under è pagato solo 1.08 da BetClic, con l’Over dato invece a 2.25 e che potrebbe stuzzicare più di qualche scommettitore; su Unibet l’Over viene quotato invece 2.30 e interessante è anche l’Under per la Snai, che renderebbe 1.65 volte la quota giocata.

