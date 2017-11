Casertana Reggina/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Casertana-Reggina: info streaming video Sportube, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la dodicesima giornata del campionato di Serie C

04 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Casertana-Reggina, LaPresse

Casertana Reggina, partita che sarà diretta dal signor Carella di Bari, si gioca sabato 4 novembre alle ore 18.30 e sarà uno dei match del programma della dodicesima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C 2017-2018. Il pareggio in casa del Fondi ha rappresentato più che altro un brodino per una Casertana ancora a otto punti in classifica, e che non ha ricevuto certo una scossa elettrica dall'ultimo cambio di allenatore, con D'Angelo che ha preso il posto di Scazzola. Presto per dire se i campani saranno destinati ad un campionato di passione, sicuramente l'attacco (con sette gol il peggiore del girone C di Serie C assieme a quello del Fondi, del Cosenza, dell'Andria e della Paganese) non riesce ancora a veder decollare il proprio rendimento e la squadra deve acquisire quel pizzico di spensieratezza che le ha permesso lo scorso anno di giocarsi i play off per la Serie B.

Per la Casertana la Reggina rappresenterà senz'altro un cliente difficile, visto che gli amaranto hanno appena ottenuto la vittoria più esaltante della loro stagione, un due a uno al Catania maturato all'ultimo secondo, sette punti nelle ultime tre partite di campionato per i calabresi ora appaiati al Matera al sesto posto in classifica. Rispetto alla squadra che nello scorso campionato ha lottato fino all'ultimo per strappare la salvezza sembra decisamente un'altra Reggina, ma è chiaro che in un campionato lungo e difficile come la Serie C sarà la continuità di rendimento a fare la differenza, qualità che anche la Casertana spera di riuscire ad acquisire al più presto.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE CASERTANA-REGGINA

La partita non si potrà seguire in diretta tv sui canali free o pay, ma sul portale elevensports.it si potrà seguire la diretta streaming video via internet dell'incontro, con un abbonamento o con l'acquisto del singolo evento.

LE PROBABILI FORMAZIONI CASERATNA REGGINA

Allo stadio Pinto di Caserta scenderanno in campo queste probabili formazioni. La Casertana giocherà con Cardelli in porta, D'Anna in posizione di terzino destro e Galli in posizione di terzino sinistro, mentre il ceko Polak e Rainone giocheranno al centro della retroguardia. A centrocampo il croato Rajcic sarà il perno sulla linea mediana, affiancato da De Rose e da Carriero, mentre Colli avrà compiti da trequartista, con Turchetta e l'argentino Alfageme schierati in tandem sul fronte offensivo. Risponderà la Reggina con Cucchietti a difesa della porta, Laezza e il brasiliano Mezavilla al centro della difesa, con Pasqualoni chiamato a coprire l'out difensivo di destra e Solerio l'out difensivo di sinistra. A centrocampo tris con De Francesco, Di Filippo e Marino alle spalle del trequartista Di Livio, mentre l'eroe del match contro il Catania, l'autore della doppietta decisiva Bianchimano, farà coppia con Tulissi in attacco.

LA CHIAVE TATTICA

Moduli speculari con 4-3-1-2 scelto da entrambi gli allenatori, D'Angelo per la Casertana e Maurizi per la Reggina. Al 5 marzo 2017 risale l'ultimo precedente tra le due formazioni a Reggio Calabria, secca vittoria per tre a zero per i calabresi con reti di Bangu, Coralli e De Francesco su calcio di rigore. A Caserta invece le due formazioni hanno pareggiato due a due il 16 ottobre 2016, gol di Carriero e Taurino per i campani e doppietta di Coralli per gli amaranto.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote delle agenzie di scommesse privilegiano con moderazione la Casertana, la cui vittoria interna viene quotata 2.30 da Betclic, mentre Bet365 offre a un moltiplicatore di 3.00 l'eventualità del pareggio e Paddy Power propone a 3.05 il successo esterno calabrese. Per l'over 2.5, quota fissata a 2.25 da Paddy Power, mentre Bet365 quota 1.64 l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.