Catania Bisceglie/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Catania-Bisceglie: streaming video Sportube, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la dodicesima giornata del campionato di Serie C

04 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Catania-Bisceglie, LaPresse

Catania Bisceglie sarà una partita diretta dal signor Cipriani di Empoli, che si gioca sabato 4 novembre alle ore 16:30 ed è valida per la dodicesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2017-2018. Catania chiamato ad alzare i ritmi del proprio rendimento, dopo due sconfitte sorprendenti ma con le quali la formazione di Cristiano Lucarelli ha dovuto necessariamente fare i conti, ritrovandosi a sette punti dalla capolista Lecce, pur con una partita disputata in meno. Due sconfitte rocambolesche, con i rossoazzurri che non avrebbero meritato la sconfitta né contro la Sicula Leonzio, né a Reggio Calabria sabato scorso. Ma il calcio a volte è impietoso e quella che sembrava la più credibile antagonista del Lecce capolista, ora si ritrova a rincorrere.

Servirà il ritorno ai tre punti contro un Bisceglie che a quota dodici in classifica può ancora ritenersi soddisfatto della sua partenza in campionato, ma i ko contro il Cosenza in trasferta e contro il Trapani in casa hanno complicato non poco la situazione e soprattutto raffreddato un po' l'entusiasmo che perdurava dalla promozione nei professionisti ottenuta nella passata stagione. Solo due i punti ottenuti dal Bisceglie nelle ultime quattro partite disputate in campionato, con l'ultima vittoria ottenuta in casa lo scorso 3 ottobre contro la Juve Stabia: un passo falso di sicuro aprirebbe la crisi per il club che non dovesse riuscire a compiere un passo avanti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE CATANIA-BISCEGLIE

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali free o pay, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si saranno abbonati o acquisteranno la partita in evento singolo sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si sfideranno allo stadio Massimino: Catania in campo con l'estremo difensore Pisseri dietro una difesa a tre con Aya, il croato Bogdan e Tedeschi schierati come titolari. Semenzato coprirà la fascia destra e Marchese sarà l'esterno laterale mancino, mentre nella zona centrale della linea mediana si muoveranno Mazzarani, Caccetta e Biagianti. Tandem offensivo con Russotto e Curiale che partiranno dal primo minuto. Risponderà il Bisceglie con Crispino a difesa della porta, Petta e il croato Jurkic centrali mentre Migliavacca giocherà come terzino destro e Raucci come terzino sinistro, vista l'indisponibilità del francese Giron, espulso nel match contro il Trapani. A centrocampo i croati Boljat e Vrdoljak giocheranno al fianco del bosniaco Markic, mentre un altro croato, il centravanti Jovanovic, guiderà il tridente d'attacco al fianco del brasiliano Dentello Azzi e di Partipilo.

LA CHIAVE TATTICA

3-5-2 per Cristiano Lucarelli, 4-3-3 per Nunzio Zavettieri: queste le scelte tattiche degli allenatori di Catania e Bisceglie, che si ritrovano di fronte in una gara ufficiale di campionato esattamente a vent'anni di distanza. L'ultimo precedente al Massimino è terminato uno a uno, con gli etnei in vantaggio con D'Aviri ma poi raggiunti da un gol di Silvestri, nella stagione 1997/98. Gli altri due precedenti in casa del Catania si sono disputati nelle due stagioni precedenti, con vittorie rossoazzurre, uno a zero nella stagione 1996/97 e due a zero nella stagione 1995/96.

QUOTE E PRONOSTICO

Quote dei bookmaker sbilanciate in maniera abbastanza netta a favore del Catania, con successo interno quotato 1.60 da Betclic, e quota per il successo esterno alzata fino a 5.60 da Paddy Power, mentre la quota per il pareggio viene fissata a 3.50 da Bet365. La quota per l'over 2.5 viene fissata a 2.05 da Paddy Power, mentre Bet365 quota 1.75 l'under 2.5.

