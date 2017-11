Chievo Torino Primavera/ Streaming video e diretta Rai.tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Chievo Torino Primavera: streaming video Rai.tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca per l'ottava giornata del campionato 1 2017-2018

04 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Chievo Torino Primavera (Foto LaPresse)

Chievo Torino Primavera, partita diretta dall’arbitro Davide Curti della sezione di Milano, va in scena sabato 4 novembre alle ore 15:00 per l’ottava giornata del campionato 1 2017-2018. Una bella sfida tra due squadre che negli ultimi anni hanno fatto benissimo in questa categoria, e che stanno confermando di poter tenere il livello anche nel nuovo campionato con girone unico: al momento il Chievo è settimo in classifica con 11 punti, il Torino si trova due lunghezze più sotto e dunque, vincendo oggi, effettuerebbe il sorpasso. Una partita dunque che vale idealmente un posto nei playoff o addirittura nella fase finale del torneo, anche se siamo solo all’inizio della stagione ed è presto per tirare le somme.

CHIEVO TORINO, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chievo Torino Primavera è trasmessa in diretta tv sui Rai Sport e Rai Sport + - dunque sarà in chiaro per tutti - e ovviamente per tutti coloro che non avessero a disposizione un televisore ci sarà la possibilità di assistere alla partita tramite PC, tablet e smartphone con la diretta streaming video garantita dal sito www.raiplay.it, selezionando il canale di riferimento.

IL CONTESTO

Il Chievo arriva dalla sconfitta inattesa sul campo del Sassuolo: 2-4 e secondo ko nelle ultime tre partite, perchè a metà ottobre era arrivato anche il rovescio di Bologna (1-5). In mezzo la vittoria per 4-1 nel derby contro il Verona; una squadra al momento ancora ondivaga, che aveva iniziato la stagione con due vittorie consecutive ma poi, appunto, ha vinto una sola volta nelle altre cinque gare, riuscendo in qualche modo a muovere la sua classifica. Per quanto riguarda il Torino, i granata hanno giocato una partita in meno - quella contro la Roma, che ha chiesto il rinvio per alcune assenze date dagli impegni internazionali - e sono reduci dunque da due vittorie consecutive, entrambe in trasferta contro Juventus e Fiorentina. Sei punti utilissimi per riprendere la marcia: dopo aver battuto la Sampdoria all’esordio, il Torino aveva infatti perso tre partite consecutive e aveva perso tante posizioni in classifica. Ora questa trasferta per provare a testarsi ulteriormente.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO TORINO

Il Chievo Primavera, allenato ormai da tempo da Lorenzo D’Anna, gioca con un 4-2-3-1: davanti al portiere Pavoni, capitan Sbampato comanda il reparto arretrato facendo coppia al centro con Pogliato, mentre sulle corsie laterali agiscono Pavlev e Haukioja con il compito di percorrere tutta la fascia andando a formare delle ideali catene con Liberal e Léris - arrivato dalla Juventus - che invece si muovono sugli esterni offensivi. In mezzo al campo è importante la cerniera che gioca come protezione della difesa e deve anche preoccuparsi di tenere uniti i reparti: Rabbas e Di Masi sono i giocatori incaricati di questo compito. Sulla trequarti agisce Vignato, giocatore con il vizio del gol; prima punta l’italo-albanese Isufaj, che ha vissuto la sua giornata di gloria nel derby contro il Verona, realizzando una doppietta.

E’ un 4-3-3 quello messo in campo da Federico Coppitelli: il Torino Primavera gioca solitamente con Domenico Coppola a presidiare la porta, Ferigra e Buongiorno che formano il duo centrale davanti a lui e Gilli e Fiordaliso che corrono lateralmente. In mezzo al campo, almeno sulla carta ci sarà superiorità numerica rispetto al Chievo: il lavoro di Celeghin davanti alla difesa dovrà essere di smistamento dei palloni, mentre De Angelis e l’italo-marocchino Oukhadda si preoccuperanno degli inserimenti senza palla. Gli esterni nel tridente offensivo sono invece l’ivoriano Ben Lhassine Kone e Millico, che sono favoriti sulla concorrenza; davanti la sicurezza data dalla prima punta croata Karlo Butic, ex dell’Inter e già autore di 6 gol in altrettante partite di campionato, con la doppietta che lo scorso turno ha permesso ai granata di battere la Fiorentina.

