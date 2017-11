Cittadella Ternana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cittadella Ternana: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la tredicesima giornata del campionato di Serie B

Cittadella Ternana, Serie B 13^ giornata (LaPresse)

Cittadella Ternana, diretta dall'arbitro Balice e in programma oggi sabato 4 novembre 2017 la sfida dello Stadio Tombolato valida per la tredicesima giornata di Serie B 2017/2018. Gara importante in termini di classifica quella tra la formazione di Roberto Venturato e quella guidata da Sandro Pochesci: i granata sono situati al nono posto con 17 punti in classifica, a -1 dalla zona play-off e a -4 dalla vetta in quella che è una classifica cortissima; le Fere, invece, navigano nei bassifondi della classifica con 12 punti, a +12 sulla Pro Vercelli fanalino di coda. Il Cittadella ha raccolto quattro punti nelle ultime quattro partite: sconfitta da Cremonese (in casa) e Bari (in trasferta), la compagine veneta ha reagito con un 2-1 sul Venezia e il buon pari esterno del Picco contro lo Spezia. Percorso in salita, invece, per la formazione umbra: dopo la larga vittoria contro lo Spezia per 4-2, Tremolada e compagni non sono andati oltre l’1-1 al Terni contro l’Ascoli, sono stati sconfitti 4-2 dal Frosinone di Moreno Longo nell’ultimo turno e hanno raccolto uno 0-0 contro il Carpi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cittadella Ternana sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio sul canale 256, Sky Calcio 6 HD; appuntamento allora per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno assistere alla partita anche in diretta streaming video con l'applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi - oppure seguire su Sky Sport 1 Diretta Gol Serie B, che trasmette highlights e gol da tutti i campi in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA TERNANA

Reduce dal pareggio in trasferta contro lo Spezia guidato da Fabio Gallo, il Cittadella è a caccia di una nuova vittoria, il tecnico Roberto Venturato è pronto a riproporre il classico 4-3-3. Scontata la presenza tra i pali di Alfonso, ex Inter leader carismatico del gruppo; in difesa fiducia al giovanissimo Varnier, seguito già dai top club italiani come Juventus e Inter, al fianco di Pelagatti, con Salvi e Benedetti sulle corsie esterne. Da valutare le condizioni di Pasa, faro del centrocampo, ma in caso di assenza dell’ex Pordenone è pronto Iori, che contro lo Spezia ha fallito un penalty. Mezzali del 4-3-3 i giovani Settembrini e Bartolomei. Qualche dubbio per quanto concerne il reparto avanzato: Litteri è insidiato da Arrighini per il ruolo di centravanti, mentre per le corsie esterne in tre si giocano due posti; parliamo di Strizzolo, Schenetti e il giovane Kouame, che chiede spazio dopo la panchina dello scorso sabato.

La Ternana, invece, arriva dallo 0-0 interno contro il Carpi allenato da Antonio Calabro e il tecnico Sandro Pochesci dovrà sciogliere alcuni nodi sull’undici titolare da proporre contro i veneti. Il modulo dovrebbe essere ancora il 3-4-1-2 proposto lunedì contro i biancorossi: in porta ancora Bleve, con Plizzari fermo ai box ancora per diverso tempo. In difesa, titolari Valjent e Gasparetto, mentre è ballottaggio tra Signorini e Marino per la terza casacca da titolare. Ancora infortunato l’esperto Vitiello. A centrocampo Defendi e Favalli sulle corsie esterne, con Paolucci e Angiulli in cabina di regia. Tremolada trequartista ad innescare le punte, con Albadoro, Carretta, Montalto e Finotto in lizza per le due maglie da titolare. Difficile il rientro di Bombagi, stesso discorso per Taurino.

LA CHIAVE TATTICA

Il Cittadella propone un 4-3-3 basato sul gioco sulle corsie esterno, grande velocità e concretezza negli ultimi sedici metri. Strizzolo, Schenetti e, soprattutto Kouame sono i pericoli maggiori per la Ternana: gli esterni offensivi granata sono il punto di forza del Cittadella, capaci di sfornare assist a ripetizione e letali sotto porta. Litteri e Arrighini, in ballottaggio per il ruolo di centravanti, sono ottimi interpreti per la categoria. Qualche problema in più in difesa: il 4-2 contro il Bari ha evidenziato lacune tattiche, alle quali il tecnico Venturato sta cercando di porre rimedio con un’idea di gioco più attendista. Per quanto riguarda la Ternana, invece, Sandro Pochesci offre un calcio basato sul possesso palla: uno-due tocchi, verticalizzazioni e inserimenti dei centrocampisti. Il tecnico, ex Unicusano Fondi, ha lavorato molto nelle ultime settimane per trovare l’amalgama tra i suoi calciatori dopo la rivoluzione estiva e ci sono stati importanti passi in avanti nelle ultime partite.

QUOTE E PRONOSTICO

Cittadella Ternana, quote e pronostico: i bookmakers non hanno dubbi, la formazione di Roberto Venturato ha i favori del pronostico nella sfida valida per la tredicesima giornata di Serie B 2017/2018. Snai offre l’1-X-2 a 1,63-3,70-5,75: favoritissimi i granata, dunque. Una gara che promette molti gol, secondo le quote: Under 2,5 e Over 2,5 (meno di tre gol o più di tre gol) dati rispettivamente a 1,95 e 1,75, mentre Gol e No gol (se segnano entrambe le squadre o meno), a 1,73 e 2,00. Una gara difficile da pronostica, con la Ternana che ha già dimostrato di poter sovvertire i pronostici, ma potrebbero esserci senz’altro diverse reti: la giocata Gol potrebbe risultare vincente.

© Riproduzione Riservata.