Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per questa giornata: Higuain, Mertens e Icardi (12° turno)

Consigli Fantacalcio Serie A, le dritte per questa giornata: Higuain, Mertens e Icardi (12° turno). Andiamo a vedere quali giocatori schierare nelle prossime ore in vista del campionato

04 novembre 2017 Davide Giancristofaro

Gonzalo Higuain, attaccante Juventus - LaPresse

Conclusa la tre giorni di coppe europee fra Champions ed Europa League, è nuovamente tempo di Serie A. Nelle prossime ore si giocherà la dodicesima giornata, che inizierà con i due anticipi di questo sabato, e che si chiuderà con il classico posticipo domenicale delle ore 20:45. Andiamo quindi a vedere insieme i consigli per il fantacalcio di questo dodicesimo turno.

CONSIGLI FANTACALCIO 12A GIORNATA DI SERIE A

Si comincia con la gara delle ore 18:00 di domani sera, la sfida fra il Bologna di Donadoni e il Crotone di Nicola. Per quanto riguarda i padroni di casa felsinei, puntiamo come al solito sui guizzi e le invettive del gioiello Verdi, ma bene anche un altro talento come Di Francesco, nonché l’esperienza di Palacio, che dovrebbe tornare fra i titolari per la gara in programma. Attenzione anche a Masina, altro elemento interessante della rosa emiliana. In casa calabrese, invece, bel momento della coppia Stoian-Trotta, ed è sempre un bene puntare sul giovane centrocampista di proprietà Juventus, Mandragora. Proseguiamo con il big match di questo turno, il Derby della Lanterna fra Genoa e Sampdoria. Per i rossoblu, attenzione alle solite giocate di Taarabt e Laxalt, nonché a Lapadula, mentre a centrocampo è sempre interessante la candidatura di Rigoni. In casa blucerchiata c’è l’imbarazzo della scelta, partendo dalla coppia Zapata-Quagliarella, passando per il gioiello Torreira, Praet, e arrivando fino all’ottimo difensore Strinic.

L’Inter sarà la prima squadra che invece scenderà in campo domenica, ospitando allo stadio San Siro il Torino dell’ex Sinisa Mihajlovic. Anche fra le fila nerazzurre vi sono diversi calciatori da fantacalcio, a cominciare da capitan Mauro Icardi, all’asciutto contro l’Hellas Verona e pronto a rifarsi di fronte al pubblico di casa. Bene ovviamente anche Perisic e Candreva, nonché Borja Valero, in gol al Bentegodi. Infine, puntate sempre su Skriniar. In casa granata, invece, ci aspettiamo una prova importante del milanista Belotti, che vivrà questa sfida quasi come un derby. Sempre interessante anche la candidatura di Ljajic, nonché dei due centrocampisti Baselli e Rincon. Proseguiamo con Cagliari-Hellas Verona, e puntiamo prima di tutto sul tridente d’attacco dei rossoblu, Farias, Pavoletti e Joao Mario, che potrebbero togliersi qualche soddisfazione. Sempre bene anche il gioiello di centrocampo Barella, ormai elemento cardine della rosa sarda. In casa veneta, invece, la prima scelta ricade come da copione su Pazzini, capocannoniere dei gialloblu con quattro reti, e attenzione anche al terzino destro Romulo e al centrocampista Bessa.

Voliamo spediti a Verona, per la partita delle ore 15:00 di domenica fra il Chievo e il Napoli. Birsa è la prima scelta dei gialloblu, e molto bene anche bomber Inglese, che tra l’altro giocherà contro la squadra che detiene il suo cartellino e vorrà fare senza dubbio bella figura. Imbarazzo della scelta, come da copione, fra le fila partenopee, a cominciare da Mertens e Insigne, passando per Allan e Hamsik. Niente da fare per Ghoulam, infortunato, e lasceremmo in panca anche Callejon, che non sta attraversando un buon momento di forma. Interessantissima gara in programma all’Artemio Franchi di Firenze fra la Fiorentina e la Roma. Tanti gioielli fra le fila Viola, a cominciare da Federico Chiesa, passando per Simeone e arrivando fino a Benassi, reduce quest’ultimo da un periodo davvero magico. Nei giallorossi, invece, c’è un altro calciatore dallo stato di forma esaltante, leggasi El Shaarawy, che viene da tre gol in due partite. D’obbligo, infine, schierare Edin Dzeko ed Aleksandar Kolarov.

Turno favorevole per la Juventus e ovviamente per il fantacalcio, con i bianconeri che giocheranno in casa contro il Benevento: mandate in campo gli armamenti pesanti, a cominciare da Higuain (strepitoso momento di forma per lui), e Dybala. Ci aspettiamo molto anche da Cuadrado, che troverà voragini nella difesa giallorossa. Fra le fila beneventine, invece, scegliamo i due centrocampisti Lazaar e Cataldi, nonché l’attaccante Iemmello. Andiamo avanti con la partita dell’Olimpico di Roma fra la Lazio e l’Udinese. Nei biancocelesti solita prima scelta Immobile, capocannoniere del torneo, seguito a ruota da Milinkovic-Savic, altro gioiello della rosa laziale. Bene anche Parolo, Bastos e Luis Alberto. Fra le fila friulane, invece, interessanti i due centrocampisti Fofana e De Paul, mentre attenzione a Jankto, non al 100% e pronto a dare forfeit.

Spazio quindi al primo dei due posticipi di domenica, la gara di Bergamo fra l’Atalanta e la Spal delle 18. Fra le fila nerazzurre scegliamo prima di tutto Cristante, che viene da un grande inizio di stagione, e bene il solito trio Gomez, Ilicic, Petagna. In casa ferrarese, invece, il primo nome è sempre lo stesso, ed è quello dell’esterno d’attacco Lazzari, l’uomo migliore della squadra allenata da Semplici. Scegliamo anche Mattiello e Paloschi, fra i più pericolosi davanti. Chiudiamo quindi con la sfida delle 20:45 fra Sassuolo e Milan, partendo dai rossoneri. Ci aspettiamo molto da Kalinic, a riposo in Coppa, così come dal solito Suso. Puntiamo infine su Ricardo Rodriguez, che potrebbe fare male agli emiliani sulla fascia mancina. In casa neroverde, invece, interessante la candidatura dell’ottimo centrocampista Sensi, che dovrà tra l’altro rifarsi dopo la brutta prova col Napoli dello scorso weekend. Bene infine anche Falcinelli, e attenzione infine a Berardi, vera e propria bestia nera dei meneghini.

© Riproduzione Riservata.