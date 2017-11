Convocati Nazionale/ Italia, la lista dei nomi di Giampiero Ventura per il playoff con la Svezia

Convocati Nazionale Italia: la lista dei nomi di Giampiero Ventura per il playoff con la Svezia, decisivo per la qualificazione ai Mondiali Russia 2018. Chi dà forfait e chi viene chiamato..

04 novembre 2017 Silvana Palazzo

Convocati Nazionale Italia

Chi sono i convocati in nazionale del Ct dell'Italia? Comincia oggi per la Nazionale italiana il conto alla rovescia per il playoff con la Svezia che vale la qualificazione ai Mondiali 2018. L'Italia sarà protagonista di un doppio confronto: l'andata è in programma a Solna il 10 novembre, il ritorno a Milano il 13. Entro stasera dunque conosceremo la lista dei convocati del commissario tecnico Giampiero Ventura, che da domani sera accoglierà gli azzurri al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove il giorno seguente si terrà la prima seduta di allenamento. La squadra partirà giovedì 9 novembre per la Svezia, dunque, alla vigilia della sfida, rientrando in Italia sabato, direttamente a Milano. Qui verrà preparato infatti il match di ritorno, in programma lunedì a San Siro. La seduta si terrà presso il Centro sportivo Suning di Appiano Gentile, quello dunque dove abitualmente si allena l'Inter. Sarà interessante scoprire oggi se nella lista dei convocati della Nazionale italiana c'è Ciro Immobile, alle prese da giorni con un affaticamento alla coscia destra. Secondo Premium Sport, l'attaccante dovrebbe saltare la sfida di domani contro l'Udinese, di conseguenza la preoccupazione è alta per Ventura.

LISTA CONVOCATI ITALIA, QUALCHE SORPRESA?

Potrebbero non mancare le sorprese nella lista dei convocati dell'Italia per i playoff con la Svezia. Il ct Ventura potrebbe ad esempio chiamare Fabio Borini, tra i più positivi al Milan. Il grande dilemma in realtà riguarda il recupero di Andrea Belotti, punto fermo di una Nazionale che ha bisogno dei suoi gol. L'attaccante del Torino ha accelerato il recupero, ma servono risposte dal campo. Dubbi anche su Ciro Immobile, tra i bomber più prolifici d'Europa. La coppia dei sogni è a rischio, perché anche il centravanti della Lazio non se la passa bene. Alle loro spalle comunque scalpitano anche Eder e Manolo Gabbiadini. Spera in una chance Simone Zaza, che sta impressionando in Liga con la maglia del Valencia, mentre per Mario Balotelli le porte della Nazionale restano ancora chiuse. Abbiamo provato allora a stilare la probabile lista dei convocati di Ventura. Portieri: Buffon, Donnarumma, Perin. Difensori: Barzagli, Bonucci, Chiellini, Rugani, Astori, D'Ambrosio, Zappacosta, Spinazzola, Darmian. Centrocampisti: De Rossi, Verratti, Parolo, Pellegrini, Insigne, Candreva, Bernardeschi, El Shaarawy, Verdi. Attaccanti: Belotti, Immobile, Eder, Zaza.

ITALIA SVEZIA, LA PROBABILI FORMAZIONE DI VENTURA

Il playoff di qualificazione ai Mondiali 2018 è per l'Italia una doppia sfida da dentro o fuori, per questo il commissario tecnico Giampiero Ventura è intenzionato a puntare sull'ossatura del gruppo storico protagonista nel girone. Tra i pali ci sono pochi dubbi: i punti fermi sono Gigi Buffon e Gigio Donnarumma, con Mattia Perin e Salvatore Sirigu in lotta per il posto da terzo portiere. In difesa è intoccabile la BBC, quindi Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, ma Daniele Rugani e Davide Astori sembrano altrettanto sicuri di essere inseriti nella lista dei convocati dell'Italia. Qualche dubbio in realtà sorge sulle corsie esterne: dovrebbero spuntarla Danilo D'Ambrosio e Davide Zappacosta per la fascia destra, Leonardo Spinazzola e Matteo Darmian invece per quella sinistra. Daniele De Rossi e Marco Verratti sono i punti fermi a centrocampo, con Marco Parolo prima alternativa. Le ultime buone prestazioni di Lorenzo Pellegrini lo spingono più avanti di Roberto Gagliardini, ma la contesa è più accesa sulle fasce laterali. Antonio Candreva e Lorenzo Insigne sono i punti fermi, ma potrebbe avere una chance anche Federico Bernardeschi, nonostante lo scarso impiego nella Juventus. Stephan El Shaarawy è in grande forma, mentre Simone Verdi dovrebbe giocarsi il posto con Alessandro Florenzi.

© Riproduzione Riservata.