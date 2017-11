Cosenza Fondi/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cosenza-Fondi: streaming video Sportube, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la dodicesima giornata del campionato di Serie C

04 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Cosenza-Fondi, LaPresse

Cosenza Fondi, diretta dal signor D'Ascanio di Ancona, sabato 4 novembre alle ore 16.30, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata d'andata del campionato di Serie C 2017-2018, nel girone C. Avrà già il sapore dello scontro salvezza la sfida tra Cosenza e Fondi: gli ospiti hanno ottenuto sette punti nelle ultime tre partite disputate in campionato, dopo averne raccolti solo due nelle precedenti otto. Lo zero a zero interno contro la Casertana di sabato scorso ha messo in evidenza come il Fondi abbia trovato un equilibrio con l'avvento di Mattei in panchina, dopo la falsa partenza sotto la guida tecnica di Giuseppe Giannini.

Al momento, i pontini sopravanzano di un punto il Cosenza che nel posticipo di lunedì scorso ha lottato, ma non è riuscito a fare punti sul campo della capolista Lecce, che ha fatto bottino pieno di misura grazie ad una rete di Mancosu nella parte finale del match. Anche il Cosenza ha cambiato allenatore, passando sotto la guida di Braglia ma ottenendo solo una vittoria e due sconfitte nelle ultime tre partite: per i calabresi sembra ancora lontana la continuità necessaria per allontanarsi dalla zona più pericolosa della classifica, dove la coppia delle ultime in classifica, composta da Andria e Paganese, resta lontana solamente una lunghezza rispetto al Cosenza e solo due rispetto al Fondi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE COSENZA-FONDI

Non sarà possibile vedere la partita in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, gli abbonati al sito elevensports.it potranno comunque, con un abbonamento o l'acquisto dell'evento singolo, vedere il match in diretta streaming video via internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio San Vito di Cosenza scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con Saracco in porta, Corsi in posizione di terzino destro e D'Orazio in posizione di terzino sinistro, mentre Dermaku e Idda saranno i due difensori centrali nella linea a quattro di difesa. Terzetto di centrocampo formato da Loviso, Calamai e Statella, mentre Mungo giocherà avanzato in posizione di trequartista, alle spalle di Mendicino e del francese Baclet, titolari nel tandem offensivo. Risponderà il Fondi con l'albanese Elezaj a difesa della porta, Ghinassi e Vastola a formare la coppia di difensori centrali, mentre Tommaselli coprirà la corsia laterale di destra e Paparusso la corsia laterale di sinistra in difesa. Quaini, De Martino e Ricciardi partiranno dal primo minuto a centrocampo, Lazzari sarà il trequartista a sostegno della coppia offensiva con Corticchia e Nolé schierati titolari.

LA CHIAVE TATTICA

Moduli speculari per le due formazioni, 4-3-1-2 sia per il Cosenza di Braglia, sia per il Fondi di Mattei. Le due squadre si sono affrontate nella scorsa stagione a Cosenza il 25 febbraio 2017, con un pareggio per due a due come risultato finale. Fondi per due volte in vantaggio con i gol di Calderini, i calabresi hanno pareggiato prima con Mendicino e poi allo scadere con D'Orazio. Nel precedente a Fondi il 9 ottobre 2016 sono stati i silani ad imporsi, rimontando il vantaggio fondano siglato da Albadoro su rigore con i gol di Tedeschi e di Filippini.

QUOTE E SCOMMESSE

Le agenzie di scommesse vedono favorito il Cosenza, con vittoria silana quotata 1.80 da Bet365, mentre Betclic quota 3.30 l'eventuale pareggio e Paddy Power che alza fino a 4.30 la vittoria esterna dei pontini. Le quote sui gol vedono l'over 2.5 quotato 2.20 da Bet365 e l'under 2.5 quotato 1.66 da Paddy Power.

