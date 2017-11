Entella Cesena/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Entella Cesena: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la tredicesima giornata del campionato di Serie B

Diretta Entella Cesena, Serie B 13^ giornata (Foto LaPresse)

Entella Cesena, diretta dall'arbitro Di Paolo, metterà di fronte le due formazioni sabato 4 novembre 2017, alle ore 15.00, allo stadio Comunale di Chiavari valida per la tredicesima giornata di Serie B 2017/2018. Scontro di bassa classifica in un torneo con squadre a distanze minime: la Virtus Entella guidata da Castorina è situata al 18esimo posto, in concomitanza con l’Ascoli, a quota 13 punti, mentre il Cesena di Castori, risiede al 20esimo posto a quota 12 punti. Un solo punto di distacco, dunque, tra liguri e romagnoli, che arrivano a questo appuntamento con umori completamente opposti; i biancazzurri hanno raccimolato soltanto un punto nelle ultime quattro partite, reduci dalla sconfitta del Renzo Barbera per 2-0 contro il Palermo di Tedino; i bianconeri, invece, hanno raccolto cinque punti nelle ultime tre apparizioni, con il cambio in panchina da Camplone a Castori che ha segnato la svolta nel gruppo cesenate. Occasione per le due squadre per migliorare, inoltre, i rispettivi score in casa e in trasferta: la Virtus Entella ha vinto solo due partite su sei al Comunale, il Cesena ha raccolto tre punti in sei uscite lontano dall’Orogel Stadium-Dino Manuzzi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Entella Cesena sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio 7 HD, canale numero 257; appuntamento allora per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno assistere alla partita anche in diretta streaming video con l'applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi - oppure seguire su Sky Sport 1 Diretta Gol Serie B, che trasmette highlights e gol da tutti i campi in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA CESENA

La Virtus Entella, reduce dalla sconfitta esterna contro il Palermo di Tedino, è a caccia di punti importanti per risalire la classifica e mister Gianpaolo Castorina ha valutato possibili alternative nell’undici titolare rispetto alla squadra che ha perso contro i rosanero. L’ex tecnico della Primavera chiavarina è intenzionato a proporre il 4-3-1-2. In porta ci sarà il riconfermato Iacobucci, al centro delle critiche nelle ultime partite per prestaizoni non all’altezza. Qualche problema in difesa: assente per squalifica Pellizzer, in dubbio Luca Ceccarelli. Sulle corsie esterne spazio a Belli e Brivio, mentre al centro potrebbe esserci il giovane De Sanctis a fianco di Benedetti. In mediana spazio a capitan Troiano, con Eramo e Palermo mezzali: quest’ultimo è insidiato dal giovane Diaw. Sulla trequarti spazio all’inventiva di Nizzetto, a sostegno del tandem composto da De Luca e Lamantia: sarà proprio il numero 10 ex Bari lo spauracchio principale per il Cesena, con la sua velocità e la sua tecnica.

Reduce dal pareggio casalingo per 2-2 contro il Novara, avanti con il 4-4-1-1 invece mister Castori, che non potrà avere a disposizione per il suo Cesena il centrocampista Moussa Konè: il mediano è fermo ai box per una “lesione di I-II grado all'adduttore lungo della coscia sinistra”, riporta il sito ufficiale. In porta ci sarà Fulignati, che sostituisce l’infortunato Agliardi; linea a 4 di difesa composta da Perticone, Scognamiglio, Esposito e Fazzi: Qualche dubbio invece a centrocampo: Schiavone e Dalmonte confermati in mezzo, mentre sulle corsie esterne potrebbe esserci qualche novità. Kupisz insidia Vita sulla corsia destra, mentre Di Noia dovrebbe essere riconfermato sulla corsia mancina. Insostituibile Karim Laribi sulla trequarti, uomo in più della formazione bianconera, mentre in attacco Jallow dovrebbe avere la meglio sul baby Moncini.

LA CHIAVE TATTICA

Entella Cesena sarà una partita molto tattica, tra due allenatori che hanno nel proprio bagaglio tecnico allenamenti su allenamenti dedicati ai movimenti in campo. Due tecnici, Castorina e Castori, che però puntano su vie diverse dal punto di vista del gioco: l’allenatore della Virtus Entella ama gli scambi rapidi per le vie centrali e gli inserimenti delle mezzali; Castori, mister del Cesena, predilige invece le ripartenze veloci con il focus prevalente dedicato alle corsie esterne: velocità, corsa e tanti cross per gli attaccanti. Una gara che sarà un bel banco di prova per le due difese, tra le più battute del campionato: i biancazzurri hanno subito 20 gol, i bianconeri 23. Simile, anche, il dato relativo ai gol segnati: 16 la Virtus Entella, 15 il Cesena. I due tecnici riporranno grande parte delle loro speranze sui due uomini di maggiore fantasia: De Luca da una parte, Laribi dall’altra. Due calciatori rapidi, bravi nell’uno contro uno e dalla forte personalità: toccherà a loro due trascinare le rispettive squadre verso i tre punti.

QUOTE E PRONOSTICO

Entella Cesena gara molto equilibrata secondo i bookmakers, con i padroni di casa avvantaggiati secondo SNAI, che quota l’1-X-2 rispettivamente 2,20-3,00-3,45. Rispetto alla media solita in Serie B, abbastanza alte le quote per ciò che concerne Under 2,5 e Over 2,5 (se verranno segnati meno o più di tre gol): Under 2,5 a 1,70, Over 2,5 a 2,00. Sulla stessa linea d’onda le quote per Gol e No Gol: 1,73-1,95. Viste le statistiche relative ai gol subiti da Virtus Entella e Cesena, potrebbe nascere una partita ricca di gol e di emozioni: l’azzardo dell’over 2,5 quotato 2,00 è molto intrigante…

