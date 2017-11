Foggia-Cremonese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Foggia-Cremonese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 13^ giornata di Serie B

04 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Foggia-Cremonese, LaPresse

Foggia-Cremonese, diretta dal signor Ghersini di Genova, sabato 4 novembre 2017 alle ore 15.00 sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d'andata del campionato di Serie B. Scontro fra neopromosse che rappresentano due vere e proprie mine vaganti del campionato. Il Foggia sta alternando brusche cadute a repentine risalite, ma con quattordici punti può considerarsi comunque soddisfatto della sua partenza, pur in una classifica molto corta che nasconde già molte insidie in chiave retrocessione. Dopo l'ultimo duro ko interno, tre a zero contro il Parma, i Satanelli sono letteralmente risorti nella trasferta di Vercelli. Quattro a uno per gli uomini di Stroppa con reti realizzate da Mazzeo (doppietta), Chiricò e Fedato, sul campo di quella che può comunque essere considerata una diretta concorrente dei pugliesi per la permanenza in cadetteria.

In partenza ha fatto sicuramente meglio la Cremonese, solida e soprattutto capace di rimontare anche nelle situazioni più complicate. A tre punti dal Palermo primo in classifica e con diciotto punti nel pieno della bagarre della zona promozione, i grigiorossi anche nell'ultimo match casalingo disputato contro il Perugia si sono dimostrati duri a morire. Sotto per tre volte, i lombardi hanno sempre rimontato, con un autogol di Zanon e una doppietta di Paulinho, per il tre a tre finale. Per la Cremonese si è trattato del settimo risultato utile consecutivo, dopo la sconfitta di Bari i grigiorossi hanno inanellato cinque pareggi e due vittorie, una continuità che li sta portando in alto in classifica. Più incostante il Foggia che nelle ultime cinque partite ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte, migliorando comunque il tentennante rendimento di inizio stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE FOGGIA-CREMONESE

Match che si potrà seguire in diretta tv con un abbonamento Sky sul canale 254 del satellite (Sky Calcio 4 HD), con diretta streaming video via internet garantita a tutti gli abbonati alla pay tv satellitare sul sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si fronteggeranno allo stadio Zaccheria di Foggia. I padroni di casa rossoneri giocheranno con Guarna tra i pali, Loiacono in posizione di terzino destro e Celli in posizione di terzino sinistro, mentre Coletti e Camporese saranno i due difensori centrali. A centrocampo, il terzetto titolare sarà composto da Vacca, Gerbo e Deli, mentre in attacco ci sarà spazio per Chiricò, Mazzeo (autori du tre dei quattro gol realizzati dal Foggia a Vercelli) e Beretta. Risponderà la Cremonese con il numero uno kosovaro Ujkani alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Almici, il brasiliano Claiton, Marconi e Renzetti. A centrocampo, un terzetto composto da Cavioni, Arini e Pesce coprirà le spalle a Piccolo, che sarà confermato in posizione avanzata da trequartista. In avanti l'altro brasiliano Paulinho, autore di una doppiette nell'ultimo match disputato dai grigiorossi contro il Perugia, sarà affiancato da Scappini.

LA CHIAVE TATTICA

Confermati i moduli già visti per le due squadre nelle ultime settimane, 4-3-3 collaudatissimo per il Foggia di Stroppa, 4-3-1-2 per la Cremonese di Tesser, capace di essere molto versatile a livello tattico. Le due squadre non si affrontano in campionato a Foggia dalla stagione 2007/08, quando si trovarono di fronte prima nella regular season in Lega Pro il 1 novembre 2007, pareggiando due a due, quindi affrontandosi nei play off il 18 maggio del 2008, in semifinale, pareggiando zero a zero allo stadio Pino Zaccheria. Il Foggia però ha battuto in casa lo scorso 20 maggio la Cremonese nella Supercoppa di Serie C, visto che le due squadre avevano vinto rispettivamente il girone C e il girone A del torneo di terza serie. Vittoria per tre a uno dei rossoneri con tripletta di Mazzeo (due reti su rigore), per i lombardi a segno Brighenti.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Foggia insegue in classifica ma risulta favorito dai bookmaker per il fattore campo, con Bwin che quota 2.20 il successo esterno dei Satanelli, mentre l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.30 da William Hill ed il successo esterno ad una quota di 3.60 da Bet365. L'over 2.5 viene quotato 1.68 da Paddy Power, mentre l'under 2.5 viene proposto ad una quota di 2.20 da Bet365.

