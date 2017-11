Francavilla-Catanzaro/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

04 novembre 2017

Virtus Francavilla-Catanzaro, diretta dal signor Pasciuta di Agrigento, sabato 4 novembre 2017 alle ore 16.30, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. La Virtus Francavilla non vince in campionato dalla sfida interna del 7 ottobre scorso contro la Sicula Leonzio, il Catanzaro dal match interno contro l'Akragas del 3 ottobre scorso. Le due squadre arrivano dunque allo scontro diretto non propriamente in condizioni ideali. Sabato scorso a Siracusa la Virtus Francavilla è stata costretta ad incassare una sconfitta senza troppe recriminazioni, un due a zero che ha messo in evidenza una superiorità abbastanza netta da parte della compagine siciliana.

I pugliesi restano comunque a quota quindici punti in classifica, bottino rassicurante perché li distanzia comunque di sette lunghezze dalla zona retrocessione. A tre punti di distanza, a quota dodici, li insegue il Catanzaro che dopo la grande rimonta di tre reti a Trapani non è riuscito ad andare oltre lo zero a zero casalingo contro l'Andria fanalino di coda della classifica. Se la squadra giallorossa non subisce in difesa, non riesce a far funzionare l'attacco: la coperta sembra corta anche se una tranquilla salvezza resta l'obiettivo ottimale, lo stesso peraltro della Virtus Francavilla.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE FRANCAVILLA-CATANZARO

Non si sarà la possibilità per gli appassionati di vedere la diretta tv della partita sui canali in chiaro o a pagamento, il sito elevensports.it offrirà comunque ai suoi abbonati (o a chi registrandosi al portale acquisterà l'evento singolo della partita) di seguire la diretta streaming video via internet del match.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Queste le probabili formazioni dell'incontro: la Virtus Francavilla schiererà Albertazzi a difesa della porta, mentre Prestia, Maccarone e Pino saranno i titolari nella difesa a tre. Albertini avrà il compito di presidiare la corsia laterale di destra, mentre Agostinone si muoverà sulla fascia mancina, con Buono, Sicurella e Folorunsho che saranno invece i centrali di centrocampo. La coppia offensiva dei pugliesi sarà invece composta da Saraniti e Madonia. Risponderà il Catanzaro con Nordi in porta, Gambaretti, Di Nunzio e Riggio schierati dal primo minuto nella linea difensiva a tre, mentre il romeno Onescu e il suo connazionale Marin si muoveranno al centro della linea mediana al fianco di Benedetti. Imperiale sarà l'esterno laterale di destra e Zanini l'esterno laterale di sinistra, mentre Puntoriere farà coppia con Cunzi in zona d'attacco.

LA CHIAVE TATTICA

Le due squadre si affronteranno con moduli a specchio, 3-5-2 sia per la Virtus Francavilla di mister D'Agostino, sia per il Catanzaro del tecnico Erra. Pugliesi e calabresi si sono affrontati in tre incontri ufficiali nella scorsa stagione. Il 13 agosto 2016 in Coppa Italia di Lega Pro il Catanzaro ha avuto la meglio in casa, vincendo di misura uno a zero grazie ad una rete di Baccolo. Punteggio restituito dalla Virtus Francavilla nel match d'andata di campionato giocato in casa il 4 settembre 2016, e vinto con un gol di De Angelis. Il ritorno a Catanzaro, il 29 dicembre 2016, è terminato invece con un pareggio a reti bianche,

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano i padroni di casa pugliesi come favoriti del confronto, con vittoria interna quotata al raddoppio da Bet365 che quota invece l'eventuale pareggio 3.10 ed alza fino a 3.39 la quota per l'affermazione esterna della formazione calabrese. L'over 2.5 viene quotato 2.05 da Unibet, mentre Bet365 propone a 1.75 la quota relativa all'under 2.5.

