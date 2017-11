Frosinone-Parma/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

04 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Frosinone-Parma, LaPresse

Frosinone-Parma, diretta dal signor Nasca di Bari, sabato 4 novembre 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida che rappresenterà il match clou del programma della tredicesima giornata d'andata del campionato di Serie B. Scontro fra due delle tre seconde classificate nell'attuale classifica del campionato di Serie B. Per giunta Frosinone e Parma si trovano ad una sola lunghezza di distanza dal Palermo capolista, ma se per i ciociari questa situazione poteva essere auspicabile ad inizio stagione, per il Parma si tratta un po' di una sorpresa. Quello della formazione emiliana è il nome di una squadra blasonata, ma non bisogna dimenticare la scalata che il club ha dovuto compiere dalla Serie D in soli due anni, dopo il fallimento, per riuscire a riguadagnarsi almeno quella cadetteria che nel 2015 sarebbe stato il naturale sviluppo della retrocessione dalla Serie A. Ad ogni modo, entrambe le squadre arrivano all'appuntamento in buone condizioni.

Quattro risultati utili per il Frosinone, che ha pareggiato però tre delle ultime quattro partite. Dopo la prima storica vittoria nella nuova casa del 'Benito Stirpe' nel turno infrasettimanale contro l Ternana (match in cui sono arrivati anche i primi gol in assoluto nel nuovo stadio), è arrivato un altro pari per la squadra di Longo, in rimonta sul campo del Venezia di Pippo Inzaghi fermato sull'uno a uno da un gol di Matteo Ciofani. Il Parma invece si presenta in Ciociaria col vento in poppa di tre vittorie consecutive. Dopo aver battuto la Virtus Entella in casa ed aver espugnato con un perentorio tre a zero il campo del Foggia, i gialloblu hanno vinto d'autorità anche la sfida casalinga contro l'Avellino nel posticipo domenicale della scorsa giornata di campionato, due a zero con i gol di Di Gaudio e Roberto Insigne. Sembra evidente che chi vincerà questo confronto potrà spiccare il volo verso il sogno della promozione diretta nella massima serie.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE FROSINONE-PARMA

Gli abbonati Sky potranno seguire l'incontro Frosinone Parma sia in diretta tv, collegandosi sul canale numero 251 del satellite (Sky Calcio 1 HD), sia in diretta streaming video via internet, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si confronteranno presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone: padroni di casa in campo con Bardi a difesa della porta e una difesa a tre composta da Ariaudo, Terranova e Brighenti. Nella zona centrale di centrocampo giocheranno Sammarco e Maiello, mentre Matteo Ciofani coprirà la corsia laterale di destra e Crivello la corsia laterale di sinistra. In attacco, spazio al tridente composto da Soddimo, Ciano e Daniel Ciofani. La risposta del Parma sarà affidata a Frattali in porta, Mazzocchi schierato in posizione di terzino destro e Gagliolo schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Iacopoli e Alessandro Lucarelli saranno i due centrali di difesa. A centrocampo spazio a Munari, Scozzarella e Scavone, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio dal primo minuto per Roberto Insigne, Di Gaudio e Calaiò.

LA CHIAVE TATTICA

Longo nel Frosinone è passato ultimamente a un 3-4-3 per cercare di dare una scossa ad un attacco che aveva sofferto nelle precedenti partite, obiettivo almeno in parte raggiunto. 4-3-3 confermato per il Parma di D'Aversa, anche tatticamente in crescita partita dopo partita. Le due squadre negli ultimi anni sono state protagoniste di un saliscendi molto intenso tra le varie categorie: gli unici precedenti ufficiali in campionato sono dunque quelli relativi alla stagione 2008/09, nel campionato di Serie B. Il Parma vinse due a uno nel vecchio stadio di Frosinone, il 'Matusa', il 17 febbraio del 2009, mentre l'andata allo stadio Ennio Tardini terminò in parità, due a due, il 23 settembre del 2008.

QUOTE E PRONOSTICO

Quote equilibrate ma che tengono conto dell'effetto 'Benito Stirpe' per il Frosinone, con i ciociari considerati dai bookmaker favoriti nel loro nuovo stadio, dove hanno rotto il ghiaccio nello scorso turno infrasettimanale battendo la Ternana, con quota per il segno '1' fissata a 1.85 da William Hill, mentre Paddy Power alza a 4.80 la quota relativa al successo esterno degli emiliani e Bet365 propone invece a 3.50 la quota del pareggio e a 1.72 la quota per l'under 2.5. L'over 2.5 viene invece quotato 2.12 da Unibet.

