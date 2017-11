GENOA SAMPDORIA, DERBY RINVIATO?/ Arriva la pioggia: allerta arancione per maltempo (ultime notizie)

Rinvio Derby Genoa Sampdoria: tra poco la riunione del Centro Operativo Comunale stabilirà se ci sono le condizioni per disputare il match nonostante l'allerta meteo da gialla ad arancione

Immagini di repertorio (foto Lapresse)

Rischia di essere rinviato a data da destinarsi il derby tra Genoa e Sampdoria di questa sera. Colpevole dell'incertezza le condizioni meteo avverse che stanno interessando Genova e l'intera Liguria, con un'allerta meteo che è pronta a passare da gialla ad arancione a partire dalle prossime ore. L'Arpal (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ligure in questo senso è stata chiara: dalle 21 di questa sera scattera l'allerta meteo arancione per temporali e piogge diffuse su tutta la Liguria eccetto il Levante (da Portofino a Sarzana). Ecco perché il match di Marassi è davvero a rischio: Genova e la Liguria hanno purtoppo una lunga storia di nubifragi, alluvioni ed esondazioni. Ad avere la parola finale sulla questione sarà il COC (Centro Operativo Comunale), che ha dato inizio ad una riunione alle 15 al Matitone. Regna grande incertezza: salta il derby di Genova?

SI PROVA A GIOCARE

Il peggioramento delle condizioni meteo in Liguria rischia di far saltare il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria prevista per questa sera a Marassi. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 20:45, praticamente soltanto un quarto d'ora prima che l'allerta meteo diramata dal bollettino Arpal passi dal colore giallo a quello arancione. Come riferisce primocanale.it, sulla riviera centrale (per intenderci da Spotorno a Camogli inclusa Genova) e su tutti i bacini padani della regione: già dalle 18 alle 21 di oggi il meteo peggiorerà come testimoniato dall'allerta gialla. Le previsioni parlando di temporali forti che andranno a concentrarsi proprio sul capoluogo ligure, rischiando di complicare non poco i piani di chi è diretto allo stadio. La sensazione, in questo momento, è che si stia facendo il possibile per cercare di disputare il derby Genoa-Samp. Visto il recente passato, però, non si prenderanno rischi per i tifosi. La decisione definitiva potrebbe essere comunicata alle 18 nel corso di una conferenza stampa della protezione civile regionale.

