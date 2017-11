Genoa Sampdoria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Genoa Sampdoria info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live della partita di Serie A, valida per la 12^ giornata

04 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Genoa Sampdoria (LaPresse)

Genoa Sampdoria, diretta dall’arbitro Massimiliano Irrati, sarà uno dei due anticipi della dodicesima giornata di Serie A; c’è grande attesa per il derby della Lanterna in programma allo stadio Luigi Ferraris di Marassi alle ore 20.45 di stasera, sabato 4 novembre 2017, un match sempre affascinante e che quest'anno è davvero ricco di motivi di interesse. Da una parte c'è un Genoa in piena zona retrocessione e con la panchina di Ivan Juric in bilico, mentre dall'altra ecco una Samdporia che è la sorpresa del campionato ed è in piena corsa per l'Europa League.

Che per il Genoa sarebbe stata una stagione complicata lo si sapeva ancora prima del via: pochi però si aspettavano di trovare la squadra rossoblu al penultimo posto con 6 punti. Oggi per i liguri sarebbe retrocessione e ovviamente i tifosi rumoreggiano. Nell'ultimo turno è arrivata una pesantissima sconfitta sul campo della Spal, capace di imporsi per 1-0 con rete di Antenucci dopo aver perso le ultime tre gare. Il Genoa nei due match precedenti aveva colto un insperato punto contro il Milan in trasferta e poi ha perso contro il Napoli, avversario d’altronde difficilissimo. Senza dubbio i rossoblu stanno pagando il pessimo avvio di stagione perché, Spal a parte, nelle ultime gare hanno fatto vedere qualche timido segnale di miglioramento. La sconfitta contro gli uomini di Semplici ha però fatto precipitare la squadra al penultimo posto e ora arriva una Sampdoria decisamente in palla ed un'altra sconfitta potrebbe segnare il destino di Juric. La Sampdoria è invece reduce da un'ottima vittoria per 4-1 sul Chievo, in cui è stato Torreira il grande protagonista. I liguri sono sesti in campionato con 20 punti e hanno un match da recuperare contro la Roma, che li sopravanza di 4 punti. I ragazzi di Giampaolo segnano molto, ma a volte subiscono troppo, come dimostra la sconfitta patita a San Siro contro l'Inter. In generale comunque la Sampdoria è la formazione più in palla tra quelle che non partecipano alla lotta scudetto, dunque un avversario durissimo per il Genoa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE GENOA SAMPDORIA

Genoa Sampdoria sarà visibile in diretta tv sia sui canali della tv satellitare, sia sul digitale terrestre. Nel primo caso potremo seguire il match su ben quattro canali cioè Sky Sport Mix, Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, mentre per gli abbonati a Mediaset Premium l’appuntamento sarà sul canale Premium Sport, disponibile anche in HD. Di conseguenza, la diretta streaming video del derby di Genova sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go oppure Premium Play a tutti gli abbonati delle due piattaforme.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA SAMPDORIA

Diamo adesso uno sguardo a quelle che sono le indicazioni arrivate in questi giorni circa le probabili formazioni del derby Genoa Sampdoria. Nel 3-4-2-1 del Genoa di Ivan Juric dovrebbe esserci Veloso, che sembra aver recuperato da un fastidio al polpaccio, mentre a supportare Lapaduala in avanti saranno quasi certamente Rigoni e Taarabt. Sulla sponda blucerchiata, nel 4-3-2-1 con cui Marco Giampaolo si giocherà questo match ci sarà sicuramente Ferrari in difesa, mentre in mediana dovrebbe trovare spazio anche Linetty. Il ruolo di trequartista dovrebbe spettare a Caprari, ma Ramirez scalpita. In avanti confermatissima la coppia composta dal napoletano Quagliarella e dal colombiano Zapata.

PRONOSTICO E QUOTE

Un derby è sempre un derby, ma la Sampdoria parte comunque con i favori del pronostico. Andando a vedere le quote proposte dalla Snai si scopre infatti come una vittoria del Genoa, che fa da padrone di casa in questa occasione, venga data a 2,88 volte la cifra giocata. La quota a favore di una vittoria della Sampdoria è leggermente più bassa, attestandosi a 2,55 volte l'eventuale cifra giocata. Un pareggio, che sicuramente andrebbe meglio al Genoa che alla Sampdoria, viene invece pagato 3,20 volte la scommessa che si dovesse decidere di effettuare.

