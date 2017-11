Juventus Fiorentina Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Juventus Fiorentina Primavera: streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita che si gioca per l'ottava giornata del campionato 1 2017-2018

04 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Juventus Fiorentina Primavera (Foto LaPresse)

Juventus Fiorentina Primavera sarà diretta dall'arbitro Alessandro Meleleo e si gioca alle ore 13:00 di sabato 4 novembre, come anticipo del campionato 1 2017-2018 (ottava giornata): una sfida che possiamo definire classica vista anche la rivalità tra le due squadre, ma che in questo momento presenta una situazione davvero particolare. La Juventus infatti sta stentando, con una sola vittoria in 7 partite e una posizione di classifica che la pone in zona playout; molto meglio la Fiorentina, che si trova al sesto posto e dunque a oggi giocherebbe il playoff per entrare nella fase finale del campionato. Dunque una partita che per i bianconeri vale molto di più: un altro passo falso sarebbe davvero grave per la squadra allenata da Alessandro Dal Canto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus Fiorentina Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: diretta tv in chiaro per tutti, sul canale 60 del telecomando (gli abbonati al satellite invece potranno selezionare il canale 225 del bouquet Sky). Inoltre sarà disponibile, sul sito www.sportitalia.com, la diretta streaming video per assistere alla partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

La Juventus Primavera non gira: in settimana è arrivata la sconfitta sul campo dello Sporting Lisbona nella Youth League, con le speranze di qualificarsi ormai ridotte. In campionato va pure peggio, perchè come detto i bianconeri hanno vinto una sola volta (a Napoli) e non sono ancora riusciti a farlo a Vinovo, raccogliendo un solo punto a fronte di tre sconfitte. L’ultima partita è stata persa contro la Lazio; probabile che il doppio impegno e un campionato molto più competitivo stiano incidendo su una squadra rinnovata e ancora non troppo amalgamata. La Fiorentina fino a qui ha fatto molto bene in casa, vincendo tre volte e perdendo solo contro il Torino (la scorsa settimana) mentre in trasferta stenta maggiormente, con due sconfitte e la vittoria di Bergamo alla prima di campionato. Resta però un torneo di alto livello quello dei viola, che sono in piena quota playoff e sperano oggi di approfittare di un avversario in difficoltà per salire ancora di più in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA

Dal Canto ha cambiato l’assetto della squadra: ora gioca con la difesa a tre, che a dire il vero non sta portando grandissimi risultati. Ad ogni modo davanti a Loria ci sarà una linea comandata da Delli Carri, con capitan Vogliacco e Zanandrea che sono favoriti per giocare ai lati; sulla destra il ballottaggio è tra Kameraj e il portoghese Rafael Fonseca, con Tripaldelli che giocherà dall’altra parte; in mezzo la cerniera di protezione della difesa dovrebbe prevedere ancora Caligara, già impiegato in Youth League martedì, insieme a uno tra Di Pardo e Morrone con il primo che al momento appare favorito. Spazio invece ai due trequartisti che saranno Portanova e Nicolussi Caviglia; davanti solito ballottaggio tra Kulenovic e Olivieri, ma il croato ha giocato in Portogallo e dunque è probabile che sia Olivieri, due gol in campionato, a essere mandato in campo dal primo minuto.

La Fiorentina di Emiliano Bigica si presenta in campo con il 4-3-3, che di fatto è stato lo schema di riferimento anche con i precedenti allenatori. In porta Ghidotti, con Ferrarini e Ranieri a spingere sulle corsie e la coppia centrale formata da Hristov e Pinto; a centrocampo capitan Diakhate fa da punto di esperienza giocando come mezzala di contenimento, dall’altra parte Zekhnini si preoccupa maggiormente degli inserimenti senza palla negli spazi mentre Lakti viene schierato davanti alla difesa come primo impostatore della manovra, dando una mano in fase di non possesso. Nel tridente offensivo Sottil, che aveva già fatto ottime cose lo scorso anno, sarà schierato sulla corsia sinistra con Meli che appare favorito per giocare dall’altra parte (è in ballottaggio con Maganjic); punta centrale Gori, con Salvatore Longo che eventualmente potrebbe fare staffetta con lui nel secondo tempo.

© Riproduzione Riservata.