Matera Juve Stabia/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Matera-Juve Stabia: info streaming video Sportube, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la dodicesima giornata della Serie C

04 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Matera-Juve Stabia, LaPresse

Matera Juve Stabia sarà diretta dal signor Massimi di Termoli: sabato 4 novembre alle ore 16.30 ci sarà questa sfida relativa alla dodicesima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C 2017-2018. La scorsa settimana il Matera ha riposato, per la squadra di Auteri l'ultimo impegno ufficiale è il ko di misura subito contro il Lecce lo scorso 21 ottobre. I lucani sono comunque sempre sesti, anche se i salentini primi in classifica sono comunque lontani dieci punti, e il Monopoli secondo sei.

Il Matera dalla partita contro la Juve Stabia spera di ritrovare lo slancio e l'entusiasmo che l'avevano portato ad infilare quattro vittorie consecutive in campionato contro Paganese, Siracusa, Fondi e Catanzaro, e chiaramente ora servirà un altro strappo per dimostrare di puntare davvero all'alta classifica. La Juve Stabia insegue il Matera ad un solo punto di distanza, ed è reduce da una sofferta ma importantissima vittoria casalinga di misura contro il Rende. Le Vespe stanno vedendo crescere progressivamente il loro rendimento, confermandosi competitive almeno in chiave play off: nelle ultime tre partite la formazione di Castellammare ha ottenuto sette punti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE MATERA-JUVE STABIA

Diretta tv per il match non prevista sui canali free o pay, per chi sarà abbonato o acquisterà la partita come evento singolo sul portale elevensports.it, ci sarà la possibilità di seguire l'incontro in diretta streaming video via internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni dell'incontro: Matera schierato con il portiere serbo Golubovic alle spalle di una difesa a tre composta da Mattera, l'uruguaiano Fabrizio Buschiazzo Morel e De Franco. A centrocampo i due centrali saranno Urso e De Falco, il brasiliano Angelo avrà il compito di presidiare la fascia destra e Sernicola sarà invece l'esterno laterale mancino, nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Casoli, Strambelli e Giuseppe Giovinco. La Juve Stabia affronterà la trasferta lucana con Branduani a difesa della porta, Nava schierato in posizione di terzino destro e Crialese schierato in posizione di terzino sinistro,mentre Bachini e l'argentino Morero saranno i due centrali di difesa. Anche la linea di centrocampo delle Vespe sarà a quattro con Viola affiancato al camerunese Matute (mancherà lo squalificato Mastalli, espulso per doppia ammonizione nell'ultimo match casalingo contro il Rende) nella zona centrale della mediana, con la corsia di destra affiancata a Canotto e Berardi schierato come laterale mancino. In avanti, spazio al tandem composto da Paponi (match winner contro i Rende) e Simeri.

LA CHIAVE TATTICA

3-4-3 per il Matera di Auteri, mentre la Juve Stabia del duo Caserta-Ferrara sarà schierata con il 4-4-2. L'ultimo precedente a Matera tra le due squadre è quello del 13 dicembre 2016, due a due con i lucani in gol con Iannini e Casoli ed i campani a segno con Capodaglio e Lisi. L'ultima vittoria interna del Matera contro le Vespe è datata 16 gennaio 2015, tre a uno con doppietta di Iannini e gol di Daiello, rete della bandiera dei campani firmata da Di Carmine.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker, Matera favorito con guidizio con quota per la vittoria interna fissata al raddoppio da Bet365, mentre Betclic offre a 3.15 la quota per l'eventuale pareggio ed il successo esterno dei campani quotato 3.60 da Paddy Power. Per l'over 2.5, quota fissata a 2.15 da Paddy Power, Bet365 quota invece 1.67 l'under 2.5.

