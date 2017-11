Novara-Pro Vercelli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Novara-Pro Vercelli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 13^ giornata di Serie B

04 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Novara-Pro Vercelli, LaPresse

Novara-Pro Vercelli, diretta dal signor Sacchi di Macerata, sabato 4 novembre 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida che vedrà andare in scena uno dei più classici derby piemontesi nel programma della tredicesima giornata d'andata del campionato di Serie B. Partita sempre sentita tra due squadre che formavano il famoso 'quadrilatero piemontese' assieme a Casale ed Alessandria negli anni dei pionieri del calcio italiano. L'ottima partenza del Novara in campionato è stata un po' rallentata dagli ultimi risultati, sconfitta in casa due a tre contro la Salernitana e pareggio comunque utile sul campo del Cesena. La Pro Vercelli invece è tornata ad essere il fanalino di coda della classifica del campionato di Serie B dopo un periodo di ripresa. Sono arrivati però due ko consecutivi per la compagine allenata da Grassadonia, la sconfitta di misura sul campo dell'Avellino e quella ben più pesante contro il Foggia in casa, un uno a quattro che ha riportato a galla problemi già visti nelle prime giornate per la Pro, ma che parevano superati dopo grandi prestazioni come la goleada inflitta al Perugia in casa.

Sarà un derby dunque particolarmente delicato: per il Novara vincerlo significherebbe spiccare definitivamente il volo per l'alta classifica, perderlo sarebbe invece come scendere da un treno che sta passando in questo momento, complice la classifica molto corta, per diverse outsider del nostro campionato. Sarà dunque un match tutto da vivere, considerando che il Novara in casa sta andando avanti in maniera intermittente, perdendo e vicendo sistematicamente una partita alla volta. Anche la Pro Vercelli in trasferta si è dimostrata abbastanza indecifrabile, alternando prestazioni memorabili come quella di Perugia a cadute come quelle di Palermo ed Avellino. Un quadro dunque difficile da pronosticare, il Novara proverà comunque a far valere un tasso tecnico che, classifica alla mano, sembra comunque superiore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE NOVARA-PRO VERCELLI

Partita visibile in diretta tv per gli abbonati alla pay tv satellitare sui canali 106 e 258 (Sky Sport Mix HD e Sky Calcio 8 HD) con diretta streaming video via internet dell'incontro per gli abbonati Sky sul sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Silvio Piola, casa del Novara (va ricordato come anche lo stadio della Pro Vercelli sia intitolato a Silvio Piola), scenderanno in campo queste probabili formazioni: Novara in campo con Montipò tra i pali alle spalle di una difesa a tre con il serbo Golubovic, il danese Troest e Del Fabro titolari nella difesa a tre. Dickmann sulla fascia destra e Calderoni sulla fascia sinistra saranno gli esterni laterali, a centrocampo giocheranno invece Casarini, lo spagnolo Orlandi e Moscati. In attacco, l'olandese Da Cruz farà coppia con Di Mariano. Risponderà la Pro Vercelli con Marcone in porta alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Berra, Legati, Barlocco (in sostituzione dell'ivoriano Konaté, squalificato poiché espulso nel match contro il Foggia) e e Mammarella. A centrocampo partiranno dal primo minuto Germano, Vives ed Altobelli, in attacco tridente offensivo guidato dal montenegrino Raicevic, spalleggiato dall'albanese Vajushi e da Bifulco.

LA CHIAVE TATTICA

3-5-2 per il Novara di Corini, che ha perso però un po' di solidità e di concretezza difensiva nelle ultime uscite, 4-3-3 per la Pro Vercelli di Grassadonia. L'ultimo derby piemontese in casa del Novara si è giocato lo scorso 12 marzo, terminato con il punteggio di zero a zero. L'ultima vittoria dei novaresi è datata 23 dicembre 2013, due a zero con reti di Perticone e Gonzales, la Pro Vercelli ha invece battuto per l'ultima volta il Novara in casa, nel precedente dello scorso campionato il 16 ottobre 2016, con La Mantia ed Emmanuello decisivi per i bianchi di Vercelli.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Novara in casa pur tra risultati alterni si è comunque sempre fatto valere, e le agenzie di scommesse lo considerano favorito in questo derby del Piemonte, con quota 1.91 offerta da William Hill per l'affermazione interna, quota 3.20 proposta da Bwin per l'eventuale pareggio, mentre il successo in trasferta viene quotato 4.50 da Bet365. Per le scommesse sul numero di gol, l'over 2.5 viene quotato 2.15 da Paddy Power, mentre l'under 2.5 viene proposto ad una quota di 1.66 da Bet365.

