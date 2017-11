Olbia Giana Erminio/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Olbia Giana, streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la dodicesima giornata del girone A di Serie C

04 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Olbia Giana, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Olbia Giana Erminio, partita diretta da Marco Ricci, si gioca alle ore 14:30 di sabato 4 novembre ed è uno degli anticipi nella dodicesima giornata del girone A di Serie C 2017-2018. Cancellare una sconfitta in un derby, che potrebbe pesare davvero molto. L'Olbia vuole dimenticare Arzachena, altrimenti si rischia di ottenere l'effetto collaterale. La terza posizione deve essere difesa, altrimenti il campionato iniziato in questa maniera potrebbe diventare un piacevole ricordo. In terra sarda arriva la Giana Erminio, vicina alla zona rossa. La compagine lombarda deve in ogni modo ritornare a vincere e cancellare il momento negativo, dopo due pareggi e una sconfitta. Ma non sarà affatto semplice imporsi su un campo difficile dopo una sconfitta che può segnare la stagione dei sardi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Olbia Giana Erminio non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA GIANA ERMINIO

La squadra di mister Mereu potrebbe schierare un 4-3-3, ma ovviamente il modulo potrebbe subire variazioni. Aresti in porta, con Iotti e Dametto al centro della difesa, mentre Pisano e Cotali agiranno molto probabilmente sulle corsie esterne. Muroni, Biancu, Pennington e Senesi si giocano i tre posti a centrocampo, con i primi tre sicuramente favoriti per poter iniziare il match sin dal primo minuto. In attacco vedremo Ragatzu, con Murgia e Ogunseye sulle corsie esterne. Un modulo propositivo, per poter cercare riscatto sin dai primi minuti di questa sifda. La Giana Erminio vuole assolutamente cancellare il periodo negativo e ripartire da capo. Mister Cesare Albé porebe schierare un 4-4-1-1 visto in campo contro l'Alessandria. Sanchez andrà in porta, con Bonalumi e Montesano al centro della difesa. Foglio e Perico andranno a completare il reparto. Pinardi e Marotta andranno a centrocampo, con Bardelloni pronto ad entrare a gara in corso. Iovine e Chiarello dovrebbero essere i due esterni che completeranno il centrocampo. Perna andrà dietro l'unica punta, ovvero Bruno. Occhio anche a Gullit, che potrebbe scendere in campo dal primo minuto o entrare a gara in corso.

LA CHIAVE TATTICA

I padroni di casa vogliono cancellare un derby perso in maniera netta. Dunque attaccheranno sin dai primi minuti e sarà molto difficile opporsi. Infatti ci sarà presing e spinta sui lati, proprio per poter mettere in difficoltà gli ospiti. I lombardi giocheranno molto chiusi in difesa, visto che lo stesso modulo proposto porta a giocare stretti e ad occupare gli spazi. Non sarà semplice sbloccare il match, ma vedremo una prima parte di gara con i sardi spesso in attacco. Attenzione alle ripartenze nel secondo tempo, che potrebbero essere decisive ai fini del risultato.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando alle quote di Eurobet, i padroni di casa sono favoriti per questa sfida. Il segno 1, infatti, è a quota 1.80. Il segno X è a quota 3.40, mentre il segno 2 è quotato 4.30. Interessante la quota Goal e no Goal, che vede un maggiore equilibrio. Infatti il primo segno è dato a 1.80, mentre l'altro è a quota 1.90. Per chi vuole giocare l'Under dovrà puntare su una quota di 1.75, oppure scegliere l'Over 2.5 a quota 1.95.

