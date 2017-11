Probabili formazioni/ Chievo Napoli: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 12^ giornata)

Probabili formazioni Chievo Napoli: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano al Bentegodi nella dodicesima giornata della Serie A

04 novembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Chievo Napoli, Serie A (Foto LaPresse)

Chievo Napoli si gioca alle ore 15 di domenica 5 novembre ed è valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Immediata occasione di riscatto per i partenopei, primi in classifica ma reduci da una sconfitta in Champions League che ha complicato la qualificazione agli ottavi di finale; il Chievo dopo un ottimo avvio di campionato ha perso un po’ di smalto e arriva da due sconfitte consecutive nelle quali ha subito otto gol. Giocare contro un Napoli capolista e con un attacco stratosferico non appare il modo migliore per riprendere le fila del discorso, ma staremo a vedere e nel frattempo andiamo ad analizzare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre in campo domani pomeriggio, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Chievo-Napoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Chievo Napoli sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare (Sky Sport 1 e Sky Calcio 2, qui con codice d’acquisto 408707) e su quelli del digitale terrestre a pagamento, nello specifico su Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD.

LE SCELTE DI MARAN

Tutta la rosa a disposizione per Rolando Maran, che dovrebbe quindi mandare in campo la formazione migliore per sfidare la capolista: questo significa che come prima punta giocherà Inglese, il quale per altro è di proprietà del Napoli e tra qualche settimana potrebbe già trovarsi a Castelvolturno, in uno scambio con Arkadiusz Milik che arriverebbe in Veneto per avere più spazio e recuperare meglio dalla rottura del crociato. A fare coppia con il numero 45 è testa a testa tra Meggiorini e Pucciarelli, ma il lavoro del primo è garantito da pochi e dunque dovrebbe essere lui ad iniziare questa partita; a centrocampo invece si va verso il solito schieramento, quello formato da Lucas Castro e Perparim Hetemaj sulle mezzali ad affiancare Radovanovic, incaricato invece della regia. In difesa il solito ballottaggio tra Dainelli e Bostjan Cesar, che è stato titolare con il Milan, dovrebbe premiare il primo che dunque giocherà al fianco di Gamberini; sulle corsie laterali non ci sono troppi dubbi circa la presenza di Cacciatore e Gobbi, in porta ovviamente Sorrentino.

I DUBBI DI SARRI

Non solo la sconfitta contro il Manchester City, anche la rottura del legamento crociato per Ghoulam: adesso Maurizio Sarri rischia di avere grossi problemi, perchè il sostituto naturale sulla sinistra è Mario Rui che però potrebbe non essere ancora pronto dal punto di vista fisico. Possibile allora che il tecnico del Napoli adotti la soluzione già vista mercoledì sera: Hysaj dirottato a sinistra e Maggio titolare a destra, in attesa magari di intervenire sul mercato a gennaio. Il resto della formazione potrebbe essere lo stesso: almeno i due terzi del centrocampo, con Zielinski nuovamente pronto a prendere il posto di Allan. Dall’altra parte gioca Hamsik come sempre, in mezzo invece Jorginho, uno dei migliori in Champions League, dovrebbe essere favorito su Amadou Diawara nella posizione di playmaker. Invariato anche il tridente offensivo: unico dubbio legato alle condizioni fisiche di Mertens, se il belga dovesse dare forfait potrebbe essere Rog a giocare, con Callejon che si sposterebbe nel ruolo di finto centravanti e Lorenzo Insigne ovviamente confermato sulla corsia sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO NAPOLI: IL TABELLINO

CHIEVO (4-3-1-2): 70 Sorrentino; 29 Cacciatore, 3 Dainelli, 5 Gamberini, 18 Gobbi; 19 Castro, 8 Radovanovic, 56 P. Hetemaj; 23 Birsa; 69 Meggiorini, 45 Inglese

A disposizione: 90 Seculin, 40 Tomovic, 14 Bani, 12 B. Cesar, 2 Jaroszynski, 27 Depaoli, 4 N. Rigoni, 77 Bastien, 7 Garritano, 20 Pucciarelli, 9 Stepinski, 31 Pellissier

Allenatore: Rolando Maran

Squalificati: -

Indisponibili: -

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 11 Maggio, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 23 Hysaj; 20 Zielinski, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 21 Chiriches, 19 Ni. Makismovic, 6 Mario Rui, 5 Allan, 42 A. Diawara, 30 Rog, 37 Ounas, 15 Giaccherini

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Ghoulam, Milik

© Riproduzione Riservata.