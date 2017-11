Probabili formazioni/ Fiorentina Roma: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 12^ giornata)

Probabili formazioni Fiorentina Roma: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella dodicesima giornata del campionato di Serie A

04 novembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Fiorentina Roma, Serie A (Foto LaPresse)

Fiorentina Roma è uno dei piatti forti nella dodicesima giornata di Serie A 2017-2018: appuntamento alle ore 15 di domenica 5 novembre. Due squadre che arrivano da momenti opposti: apparsa in crescita, la Fiorentina è tornata a latitare una settimana fa perdendo senza appelli sul campo del Crotone e allontanandosi dalla zona europea. La Roma vola: difesa blindata e attacco che sta tornando atomico, in campionato ha vinto le ultime due con un 1-0 ma in Champions League ha dominato il Chelsea, avvicinando sensibilmente la qualificazione in un girone considerato semi-impossibile. Il campo ha dato il suo responso: anche la Roma si gioca lo scudetto. Andiamo ora a vedere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per la sfida del Franchi, leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Fiorentina Roma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA

I DUBBI DI PIOLI

Quasi un derby per Stefano Pioli, cui proprio una stracittadina contro la Roma era costata la panchina della Lazio; nel suo 4-3-3 il tecnico della Fiorentina dovrà fare a meno di Laurini e Thereau, oltre che del lungodegente Saponara. Nonostante la sconfitta dello Scida, le scelte non dovrebbero cambiare più di tanto: l’unico dubbio riguarda il tridente offensivo, nel quale il giovane Gil Dias potrebbe rimpiazzare Eysseric essendo un esterno puro e dunque più utile alla causa. Giovanni Simeone (grande lavoro sporco, ma appena tre gol) e Federico Chiesa completano la linea d’attacco; alle spalle di questi tre giocatori il solito centrocampo, nel quale Benassi ha fatto un passo indietro rispetto all’inizio della stagione e adesso affianca Badelj, che è in posizione di perno a protezione della difesa, e Veretout che gioca come mezzala. In difesa, senza Laurini è titolare Bruno Gaspar, cui l’ex Empoli aveva soffiato il posto; dall’altra parte conferma per Biraghi, anche la coppia centrale formata da German Pezzella e Astori (ex della partita) sarà regolarmente in campo con Sportiello tra i pali.

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Cosa cambierà Eusebio Di Francesco rispetto al trionfo sul Chelsea? Sicuramente Florenzi e Kolarov dovranno ancora giocare sugli esterni in difesa, mentre al fianco di Fazio potrebbe rivedersi Manolas che era già stato convocato martedì sera (andando però in panchina). A centrocampo potrebbe ritrovare spazio Lorenzo Pellegrini: come sempre l’ex del Sassuolo è in ballottaggio con uno tra Strootman e Nainggolan, nel caso dovrebbe essere l’olandese a fare spazio ma è una decisione che verrà presa all’ultimo, come quella che riguarda la staffetta tra De Rossi (comunque favorito) e Gonalons. Ancora fuori causa Schick: il ceco non sarà convocato, sente ancora dolore quando calcia e dunque il suo ritorno in campo è ritardato. DI Francesco punta così sul solito tridente: come punta centrale Edin Dzeko, sugli esterni i mattatori di Champions League e cioè El Shaarawy (che sta attraversando un momento di forma stratosferico) e Diego Perotti, che segna poco su azione ma quando lo fa lascia sempre e comunque il segno.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ROMA: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): 57 Sportiello; 76 Bruno Gaspar, 20 Ger. Pezzella, 13 Astori, 3 Biraghi; 24 Benassi, 5 Badelj, 17 Veretout; 25 F. Chiesa, 9 G. Simeone, Thereau

A disposizione: 22 Cerofolini, 97 Dragowski, 4 Milenkovic, 31 Vitor Hugo, 15 Maxi Olivera, 19 Cristoforo, 6 Carlos Sanchez, 11 I. Hagi, 10 Eysseric, 27 Lo Faso, 30 Babacar, 28 Gil Dias, Saponara,

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: -

Indisponibili: Laurini

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 4 Nainggolan, 16 De Rossi, 7 Lo. Pellegrini; 92 El Shaarawy, 9 Dzeko, 8 Perotti

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 5 Juan Jesus, 55 Castan, 15 Hector Moreno, 30 Gerson, 21 Gonalons, 6 Strootman, 17 Cengiz Under, 23 Defrel

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Bruno Peres, Karsdorp, Emerson P., Schick

